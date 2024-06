Bộ CHQS tỉnh tập huấn phòng, chống say nắng, say nóng cho cán bộ, chiến sĩ

Chiều 11/6, tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn phòng, chống say nắng, say nóng năm 2024. Tham gia tập huấn cho 123 đồng chí là Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật, trợ lý tác huấn, nhân viên quân y của 27 đơn vị cấp huyện; Trung đoàn 762 và các đồng chí là chỉ huy Đại đội các đơn vị trực thuộc.

Thực hành lều cấp cứu say nắng, say nóng.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ, nhân viên về dự tập huấn đã được cán bộ Ban Quân y và các y, bác sỹ của Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh giới thiệu các nội dung: Những vấn đề chung về tổn thương do nắng nóng và các yếu tố nguy cơ gây say nắng, say nóng; nhận biết các dấu hiệu (triệu chứng), mức độ tổn thương do nắng nóng; hướng dẫn sử dụng trang bị cấp cứu say nắng, say nóng tại thực địa; các biện pháp cấp cứu tại chỗ khi quân nhân bị say nắng, say nóng; ảnh hưởng đối với một số chức năng của cơ thể khi học tập, huấn luyện trong điều kiện nắng nóng; dự phòng say nắng, say nóng tại các tuyến đơn vị và trách nhiệm của người chỉ huy, nhân viên quân y trong dự phòng say nắng, say nóng.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nhận thức, kiến thức, cho cán bộ, chiến sỹ về nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp cấp cứu, điều trị say nắng, say nóng, góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)