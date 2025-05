Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường hợp tác, cùng phát triển

Ngày 22/5, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức Hội đàm, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nếch Vị Khả Chăn , Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì. Dự buổi Hội đàm có Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Ký kết thoả thuận hợp tác Quân sự Quốc phòng giữa LLVT 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được nghe báo cáo đánh giá kết quả thỏa thuận hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hợp tác năm 2025. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của hai tỉnh và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2024, ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự, quốc phòng năm 2025.

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung chỉ thị, chỉ đạo hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào; Kế hoạch hợp tác với Lào của Quân khu 4, Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh giữa hai tỉnh và Bộ CHQS hai tỉnh đã ký kết. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa quân đội và Nhân dân hai nước, hai tỉnh, giữ vững hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững ở khu vực biên giới.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn ký kết thoả thuận hợp tác.

Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn trong chiến tranh, mùa khô 2023 - 2024 được 16 mộ hài cốt (đạt tỷ lệ 106,66%) chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mùa khô 2024 - 2025 được 21 mộ hài cốt (đạt tỷ lệ 130%) chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền hai tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; quản lý chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, không làm ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, chủ quyền của mỗi nước và tình đoàn kết của hai nước, hai tỉnh, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ truyền thống vĩ đại giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai nhà nước nói chung và hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nói riêng ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu. Tiếp tục duy trì trao đổi thông tin định kỳ và khi có tình huống đột xuất, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh biên giới; kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế ổn định, chiến lược trong mọi tình huống, xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển.

Đại biểu 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Về phía Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đề nghị Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ và gia đình cán bộ sang thăm, giao lưu học tập kinh nghiệm, khám chữa bệnh, chúc tết cổ truyền của dân tộc; quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng phòng tiếp khách, phòng họp Sở Chỉ huy, Nhà khách nội bộ. Tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thành lập đoàn công tác sang huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng quân sự, chính trị cho bộ đội thường trực, quân báo trinh sát, dân quân du kích, bí thư cụm bản và sửa chữa, bảo dưỡng, vũ khí trang bị, xe ô tô quân sự cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhất trí với những đề xuất nêu trên, những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo cấp ủy, chính quyền tỉnh để có hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2025-2026 và những năm tiếp theo; tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn sớm chấp thuận cấp đất để xây dựng doanh trại mới cho Đội Quy tập, đảm bảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của bộ đội; góp phần thực hiện thắng lợi thỏa thuận hợp tác giữa Quân khu 4 với các tỉnh của Lào giáp biên giới và Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn 1 bộ máy tính và nhiều vật dụng văn phòng để phục vụ công tác.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)