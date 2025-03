Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.

Bình Phước đã vươn lên với tốc độ tăng trưởng liên tục dẫn đầu vùng Ðông Nam Bộ, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong ảnh: Ngã tư trung tâm TP. Ðồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhìn từ trên cao - Ảnh: Phú Quý

50 năm sau ngày giải phóng, Bình Phước từ một vùng đất hoang tàn bởi chiến tranh khốc liệt đã vươn lên khẳng định mình với tốc độ tăng trưởng liên tục dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, trở thành “điểm đến hấp dẫn” với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hơn hết, Bình Phước đang từng bước tạo dấu ấn “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”, cất cao khát vọng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự lựa chọn của lịch sử

Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước, trong “chiến tranh cục bộ” đầy ác liệt, gian khổ và hy sinh, Đảng bộ và nhân dân Bình Phước luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ra sức xây dựng lực lượng cả về quân sự và chính trị, cùng quân, dân Đông Nam Bộ và cả miền Nam giữ vững thế tiến công và liên tục tiến công, góp phần bẻ gãy 2 gọng kìm “tìm diệt” và “bình định”, đánh bại 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ - ngụy.

Năm 1969 và những tháng đầu năm 1970 là thời kỳ cách mạng miền Nam trải qua ác liệt và khó khăn gay gắt nhất, nhưng đây cũng là thời kỳ quân và dân Bình Phước tỏ rõ tinh thần cách mạng, anh dũng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bám trụ chiến trường, tiếp tục thế tiến công đánh địch, duy trì cơ sở, khôi phục phong trào, từng bước tạo thế và lực phát triển phong trào đấu tranh cách mạng. Cùng với quả đấm chủ lực, quân và dân Bình Phước đã tham gia Chiến dịch Nguyễn Huệ hè năm 1972 giải phóng các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và từng ấp chiến lược, mở rộng vùng căn cứ nối liền biên giới Campuchia thành hậu phương trực tiếp của chiến trường B2, góp phần buộc Mỹ phải chịu thất bại trên bàn Hội nghị Paris.

Cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay tại Phước Long ngày 6-1-1975 - Ảnh: qdnd.vn

Trong chiến dịch Đông Xuân 1974-1975, được sự chi viện của Trung ương và của Miền, quân và dân Bình Phước đã tiến công giải phóng hoàn toàn huyện Bù Đăng ngày 14-12-1974, giải phóng Đồng Xoài ngày 26-12-1974 và đến ngày 6-1-1975, giải phóng Tiểu khu tỉnh lỵ Phước Long. Chiến thắng Phước Long là đòn trinh sát chiến lược, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị, Trung ương Đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian sớm. Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục củng cố vùng giải phóng, đồng thời bao vây, tiêu diệt cụm cứ điểm An Lộc (Bình Long). Nhận thấy không có khả năng tiếp cứu cho nhau và biết nguy cơ bị tiêu diệt, ngày 23-3-1975, địch rút chạy về Chơn Thành, trung tâm tỉnh lỵ An Lộc, tỉnh Bình Long được giải phóng. Ngày 2-4-1975, huyện Chơn Thành là địa phương cuối cùng của tỉnh Bình Long được giải phóng, góp phần cùng quân và dân các tỉnh miền Nam và các binh đoàn chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn vào ngày 30-4-1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày 15-4-2015, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và các thế hệ lãnh đạo tỉnh để xác định Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Từ tất cả ý kiến tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu, thảo luận nghiêm túc với tinh thần khách quan, khoa học, trách nhiệm với lịch sử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 23-3-1975 - Ngày giải phóng quận An Lộc (trung tâm hành chính của tỉnh Bình Long làm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước).

Ðội thồ nữ Bình Long - đơn vị thường xuyên vận chuyển vũ khí, lương thực, thương binh, liệt sĩ phục vụ cho tiểu đoàn 368 tác chiến trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Ảnh tư liệu

PGS.TS Hà Minh Hồng, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh phân tích: Bình Phước bấy giờ gồm 2 tỉnh Phước Long và Bình Long. Giải phóng tỉnh Phước Long vào ngày 6-1-1975, tỉnh Bình Long giải phóng ngày 23-3-1975. Nếu chọn 6-1 là ngày giải phóng tỉnh Bình Phước thì chỉ nói được giải phóng Phước Long, còn phần lớn tỉnh Bình Phước rộng lớn chưa giải phóng. Nhưng sự kiện ngày 23-3-1975, Tiểu khu An Lộc bị tấn công, tỉnh trưởng, tất cả bộ máy quân sự, công an ở An Lộc (Bình Long) bị sụp đổ hoàn toàn, tỉnh Bình Long đã được giải phóng, một ít cố thủ về Chơn Thành. Đến ngày 23-3-1975, về cơ bản tỉnh Bình Phước được giải phóng hoàn toàn. Đó là lý do chọn 23-3 là ngày giải phóng tỉnh Bình Phước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những bước chuyển mình mạnh mẽ

Sau khi Bình Phước giải phóng, nền kinh tế cũng như trình độ dân trí toàn tỉnh vô cùng thấp, công nghiệp hầu như không có, sản xuất tiểu thủ công nghiệp manh mún; kết cấu hạ tầng thấp kém; sản xuất nông nghiệp và phát triển chăn nuôi phân tán. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn tàn quân ngụy; lực lượng Fulro được sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động lưu vong ráo riết hoạt động, thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân còn non trẻ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân, 50 năm qua, Bình Phước đã ghi dấu ấn sâu đậm ở các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng - an ninh.

Từ năm 1977-1979, trong bối cảnh vừa mới hòa bình, quân và dân Bình Phước đã chiến đấu đẩy lùi cuộc chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng Pol Pot. Đại tá Nguyễn Chí Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Sau giải phóng, ở Bình Phước nổi lên các tổ chức ảnh hưởng đến an ninh chính trị rất lớn, đó là mặt trận phục quốc và Fulro trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, lực lượng công an phối hợp với quân sự và các lực lượng liên quan cùng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, liên tục tấn công, truy quét địch, phá vỡ nhiều tổ chức chính trị vũ trang phản động, trong đó có những băng nhóm có tổ chức. Lực lượng vũ trang tỉnh đã đẩy mạnh đánh phá các nhóm tàn quân Fulro ở khu vực Phước Long, Bình Long, Đồng Phú. Cuối năm 1979, lực lượng Fulro gần như bị tiêu diệt.

Dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Bình Phước là sự kiện tái lập tỉnh ngày 1-1-1997. Không ngừng phát triển, Bình Phước đã trong nhóm các địa phương thu ngân sách 10 ngàn tỷ (năm 2020), riêng năm 2022, lần đầu tiên đạt gần 14.300 tỷ đồng. Những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Phước luôn ở mức cao, nhiều năm liền đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ. Năm 2024, tăng trưởng đạt 9,32%, đứng thứ 11 cả nước và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu khu vực. GRDP bình quân đầu người đạt 108,4 triệu đồng.

Bình Phước đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong ảnh: Công nhân Khu công nghiệp Bắc Ðồng Phú trong giờ sản xuất - Ảnh : Tiến Dũng

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé Nguyễn Minh Triết nhìn nhận: Bình Phước đã có sự đổi thay rất lớn, tốc độ phát triển của tỉnh cao hơn tốc độ bình quân cả nước. Bình Phước từ một tỉnh thuộc diện khó khăn, yếu kém về kinh tế so với tỉnh khác đã vươn lên top giữa và đang có hướng phát triển lên top trên. Bình Phước đã đi nhanh và đúng hướng.

Ông Phạm Ngọc Danh, công dân tiêu biểu ở phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành chia sẻ: Bình Phước từ một quê hương hoang tàn, đổ nát, khó khăn, lạc hậu bây giờ thay đổi giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Người dân Bình Phước đoàn kết, hòa hợp, nghĩa tình.

Bình Phước đang là điểm đến đáng tin cậy và hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài với những tiềm năng và lợi thế, cùng môi trường đầu tư thông thoáng. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được Bình Phước triển khai hiệu quả. Dịch vụ công luôn duy trì thứ hạng top đầu cả nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 2024 là năm thứ 3 liên tiếp Bình Phước đoạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam và khu vực. Vươn khỏi biên giới quốc gia, tỉnh Bình Phước đoạt giải thưởng “Xây dựng chính quyền số xuất sắc” của Tổ chức công nghệ điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO). Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố ngày 14-12-2024, đặt ra mục tiêu đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ.

Một góc Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, thị xã Chơn Thành - Ảnh: Tiến Dũng

Ông Kenneth Chou, Giám đốc đơn vị quản lý, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú cho biết: Hơn 10 năm đầu tư, xây dựng và phát triển sản xuất tại Bình Phước, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các cơ quan, ban, ngành địa phương. Sự đồng hành này không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Đến nay, tôi thấy Bình Phước có những bước chuyển mình mạnh mẽ, với sự phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, đặc biệt là sẽ có thêm tuyến cao tốc. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp không ngừng được mở rộng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Tôi tin rằng, sự phát triển này tạo ra nhiều cơ hội, nơi đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bình Phước đã và đang nghiêm túc triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Vị thế, uy tín của Bình Phước ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Bình Phước đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2003, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2006, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2011 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025.

Từ khi tái lập năm 1997 với xuất phát điểm thấp, đến nay Bình Phước đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nền kinh tế nhỏ bé, đến năm 2024, quy mô kinh tế đã tăng gấp 92 lần. Tốc độ tăng trưởng liên tục dẫn đầu vùng Ðông Nam Bộ, năm 2023 đạt 11,8% và năm 2024 đạt 9,32%. Những thành tựu hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bình Phước sẽ tiếp tục đột phá với 3 trục động lực, 3 vùng phát triển và 3 nhóm ngành chủ lực, tạo động lực lan tỏa, đưa tỉnh vươn xa hơn nữa. Bình Phước đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và hướng đến một tỉnh công nghiệp hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN TUỆ HIỀN

Niềm tin cất cánh

Hòa nhịp cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bình Phước đang tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế để vươn mình mạnh mẽ, hướng đến một nền kinh tế hiện đại, bền vững. Với vị trí chiến lược, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng các khu công nghiệp. Bình Phước còn chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao đời sống người dân. Những bước đi này không chỉ giúp Bình Phước trở thành trung tâm kinh tế năng động mà còn góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Chị Nguyễn Thị Mai Chi, Tổ trưởng Tuân thủ trách nhiệm xã hội - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, tôi tự hào khi thấy địa phương đang có sự phát triển vươn mình rất nhanh. Trong những năm gần đây, Bình Phước có nhiều chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp FDI. Một Bình Phước tươi đẹp, phát triển đang hiện hữu.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khẳng định: Hiện nay, tỉnh đã đào tạo và quy tụ được đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo và tôi đặt niềm tin cao vào đội ngũ cán bộ trẻ của tỉnh Bình Phước trong tương lai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Năm 2025, Tỉnh ủy xác định những mục tiêu rất quan trọng phải đạt và duy trì tăng trưởng 2 con số trở lên, kinh tế số chiếm 30% trở lên, chuyển đổi số trong top 5 cả nước. Với những thời cơ và lợi thế, Tỉnh ủy đặt ra giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đầu tư hoàn thiện và quyết tâm thực hiện hạ tầng liên kết vùng, nội vùng theo lộ trình Chính phủ đã giao, thực hiện song song 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, tạo cơ chế thông thoáng nhất để mời gọi, thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn ở các lĩnh vực. Bình Phước sẽ đổi mới tư duy, sẵn sàng thay đổi, đột phá khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ trong toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân. Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối các thế hệ cha anh đoàn kết, đổi mới, hội nhập, đột phá phát triển, biến Bình Phước từ tiềm năng trở thành động lực, là điểm đến hấp dẫn.

Một Bình Phước anh hùng giàu truyền thống cách mạng đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, chủ động hội nhập. Bình Phước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc, trở thành ngôi sao đang lên của đất nước.

