BIDV Chi nhánh Lam Sơn thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng đầy ý nghĩa, ngày 15/12/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lam Sơn (BIDV Chi nhánh Lam Sơn) đã tổ chức thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

BIDV Chi nhánh Lam Sơn thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến thăm và sẻ chia với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ban giám đốc cùng cán bộ, nhân viên BIDV Chi nhánh Lam Sơn đã gửi lời thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các em khuyết tật phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

BIDV Chi nhánh Lam Sơn đã trao tặng 7 xe lăn cho các bệnh nhi bị bại não.

Bà Phạm Thị Thúy Nga, Giám đốc BIDV Chi nhánh Lam Sơn tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, BIDV Chi nhánh Lam Sơn đã trao tặng 7 xe lăn cho các bệnh nhi bị bại não và 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà được trao tặng tại chương trình là 100 triệu đồng.

Không chỉ là những phần quà, đó còn là tấm lòng, sự sẻ chia của BIDV Chi nhánh Lam Sơn đến những mảnh đời kém may mắn.

Sự chung tay của BIDV Chi nhánh Lam Sơn và của toàn xã hội sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao để các bệnh nhi vững vàng hơn trên con đường chiến đấu với bệnh tật.

Phát huy và lan tỏa trách nhiệm của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, BIDV Chi nhánh Lam Sơn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc chia sẻ với các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp đỡ, động viên tinh thần, giúp cho các bệnh nhi và gia đình thêm niềm tin vào cuộc sống, vững vàng hơn trên con đường chiến đấu với bệnh tật, vì một ngày mai tươi sáng hơn.

Nguyễn Lương