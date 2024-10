BIDV Bỉm Sơn tăng tốc “về đích”, tạo đà bứt phá cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Những tháng còn lại của năm 2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn (BIDV Bỉm Sơn) đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả đạt được không chỉ tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn mà còn góp phần tạo khí thế mới, động lực mới, hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với niềm tin về sự khởi sắc, nhiều thành tựu.

BIDV Bỉm Sơn đang vươn mình mạnh mẽ.

Hướng đi đúng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Mục tiêu tổng quát của BIDV Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung đẩy mạnh 3 mảng nghiệp vụ chính: Huy động vốn, tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chi nhánh nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà BIDV đã giao. Đồng thời bám sát Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nhất (2020-2021). Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn đã lãnh đạo chi nhánh nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hoạt động của hệ thống an toàn, thông suốt đáp ứng yêu cầu kinh doanh liên tục của chi nhánh, tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2020-2023 và 9 tháng năm 2024, Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng đảng cũng như nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, sự bài bản trong chỉ đạo của Đảng ủy, mang lại kết quả to lớn góp phần nâng cao vai trò và vị thế của BIDV Bỉm Sơn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Vì một BIDV Bỉm Sơn phát triển vững mạnh

Tự hào là thành viên của BIDV - Định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể trong chi nhánh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, gắn liền với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chất lượng và hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên và dần đi vào chiều sâu; thương hiệu, vị thế của BIDV Bỉm Sơn trên địa bàn được giữ vững.

Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu chính của chi nhánh hằng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch mà BIDV đã giao cho chi nhánh, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát, thu nhập và đời sống của người lao động ổn định và từng bước được cải thiện rõ rệt. Tính đến hết 30/9/2024, BIDV Bỉm Sơn có tổng tài sản đạt 10.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 3.600 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm đầu nhiệm kỳ và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2020 – 2025 đã đề ra trong giai đoạn 5 năm; dư nợ cuối kỳ đạt 6.400 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với năm đầu nhiệm kỳ và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2020 – 2025 đã đề ra trong giai đoạn 5 năm; chênh lệch thu chi tăng trưởng bình quân hằng năm đều đạt và vượt so mục tiêu đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm chế độ, việc làm, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Song song với hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được Ban chấp hành Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn quan tâm. Riêng năm 2023, BIDV Bỉm Sơn đã dành nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài; trao quà Tết cho người nghèo; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa... BIDV Bỉm Sơn cũng đã đồng hành cùng nhiều hoạt động mang tính cộng đồng cao như: phát động và triển khai giải chạy “Tết ấm cho người nghèo”, tham gia tài trợ cho Giải Việt dã Báo Thanh Hóa. Trong năm 2024, BIDV Bỉm Sơn tiếp tục dành 500 triệu đồng cho hoạt động an sinh cho các đơn vị trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cùng hệ thống BIDV thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Tuân (Chi bộ số 1, Đảng bộ BIDV Bỉm Sơn)