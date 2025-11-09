Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh: Tổ dân phố Đội Cung 3 phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư đáng sống

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 9/11, khu dân cư Tổ dân phố Đội Cung 3, phường Hạc Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chung vui với bà con Nhân dân khu phố.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng tổ dân phố Đội Cung 3 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân tổ dân phố Đội Cung 3 dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với tổ dân phố Đội Cung 3.

Cùng dự và chung vui ngày hội có lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Hạc Thành.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đội Cung 3 báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua của tổ dân phố.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phố Đội Cung 3 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết và ấm áp nghĩa tình. Nằm ở phường trung tâm đô thị tỉnh lỵ, khu phố có 288 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Nhân dân khu phố có truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, luôn dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 92%.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phát triển sâu rộng. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, “Gia đình văn hóa”, mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với những thành tích đạt được, năm 2022 phố Đội Cung 3 được công nhận danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu; năm 2023 được khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Đội Cung 3.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Đội Cung 3 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: trong những thành tích, kết quả mà cán bộ, Nhân dân khu phố đã đạt được, có sự đóng góp quan trọng của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể.

Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phố Đội Cung 3 tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để xây dựng khu dân cư phố Đội Cung 3 ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Nhân dân phố Đội Cung 3 tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; phấn đấu lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, địa phương; chung tay xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, giữ gìn ổn định an ninh trật tự trong khu dân cư, quyết tâm xây dựng phố Đội cung 3 trở thành điểm sáng về đô thị văn minh, an toàn và đáng sống của phường Hạc Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh lưu ý việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phải lấy chất lượng, hiệu quả làm đầu, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích; phải đảm bảo sự tham gia, hưởng ứng của đa số Nhân dân trên địa bàn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ khu phố, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của phường Hạc Thành và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh tặng quà các em học sinh vượt khó học giỏi.

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và phường Hạc Thành đã trao quà cho khu dân cư phố Đội Cung 3, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình học tập tiêu biểu và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tiếp đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với quyết tâm xây dựng tổ dân phố Đội Cung 3 trở thành khu dân cư đáng sống, đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, nhân ái.

Minh Hiếu