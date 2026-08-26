Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Chiều 26/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thiệu Hóa và Thiệu Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình bà Trần Thị Trang, thôn Trí Cường 3, xã Thiệu Quang.

Dự lễ bàn giao có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và hai xã Thiệu Hóa, Thiệu Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm gia đình bà Lê Thị Ngân, thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Ngân ở thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Hóa và gia đình bà Trần Thị Trang ở thôn Trí Cường 3, xã Thiệu Quang.

Tại các gia đình, lãnh đạo địa phương đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Theo đó, trong đợt này, xã Thiệu Hóa có 3 đối tượng, xã Thiệu Quang có 2 đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà.

Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh có 59 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình bà Lê Thị Ngân, thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Hóa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà cho các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình bà Lê Thị Ngân, thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương, sự chung tay của cán bộ và Nhân dân trong quá trình triển khai, góp phần giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là những hộ còn khó khăn; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chia sẻ với ông Lê Công Hoan - người nhiễm chất độc hóa học là bố đẻ bà Lê Thị Ngân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi sức khỏe người cao tuổi đến chung vui với gia đình bà Lê Thị Ngân.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai xã Thiệu Hóa, Thiệu Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những chỉ tiêu đã đạt, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ ở cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực cao hơn nữa, bám sát cơ sở, sâu sát Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Minh Hiếu