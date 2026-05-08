Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tình hình đời sống và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang vùng cao biên giới

Ngày 8/5, tiếp tục chương trình công tác tại các xã vùng cao biên giới, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn các xã Mường Lý, Tam Chung, Mường Lát; thăm và tặng quà người dân ở Khu tái định cư Bản Ún; kiểm tra công tác bám nắm địa bàn cơ sở của các Đồn Biên phòng Tam Chung, Tén Tằn; công tác triển khai nhiệm vụ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (thuộc Quân khu 4) và kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Tén Tằn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình đời sống người dân tại Khu tái định cư Bản Ún, xã Mường Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm và tặng quà người dân Khu tái định cư Bản Ún, xã Mường Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao đổi với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Công sở xã Mường Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tam Chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra công tác dạy và học của các trường trên địa bàn xã Mường Lý, xã Tam Chung.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm Trường PTDT bán trú THCS Mường Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái hỏi thăm tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh nội trú Trường PTDT bán trú THCS Mường Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm và trò chuyện với học sinh Trường Tiểu học Tam Chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành; quan tâm phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân.

Tại Khu tái định cư Bản Ún, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt và chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân sau quá trình di dời, ổn định nơi ở mới.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bố trí tái định cư không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng nơi ở mới ổn định, đồng bộ hạ tầng, tạo điều kiện để Nhân dân phát triển sinh kế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ dân trong khu tái định cư, động viên bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, yên tâm lao động sản xuất, cùng chính quyền địa phương xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Tam Chung.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (Quân khu 4)

Đối với các lực lượng vũ trang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp quản lý biên giới, cửa khẩu; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Kiểm tra dự án Nhà máy thủy điện Tén Tằn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân khu vực triển khai dự án.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao nhiều phần quà, trang thiết bị phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại các xã vùng cao biên giới.

Minh Hiếu