Bí quyết bảo vệ gan kỳ nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài là cơ hội tuyệt vời để thư giãn, du lịch, tận hưởng niềm vui bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, những thói quen thiếu lành mạnh dịp lễ như rượu bia quá đà, ăn uống quá độ, thức khuya... lại tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gan.

Thói quen ngày lễ khiến gan “kêu cứu”

Dù là về quê hay đi du lịch thì những buổi tiệc tùng “chén chú, chén anh” là điều không thể thiếu vào dịp lễ. Anh Đinh Công Cảnh (39 tuổi, Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Ngay từ giữa tháng 8, anh đã nhận lời hẹn tới 5 cuộc nhậu từ anh em họ hàng, bạn bè khi về quê đợt 2/9 này. “Tôi thường tụ tập mỗi cuối tuần, đặc biệt là dịp nghỉ lễ dài ngày. Vui thì vui thật nhưng uống nhiều cũng choáng váng, đau đầu. Sau kỳ nghỉ thì tôi thường xuyên ăn uống không ngon miệng, mệt mỏi, hay cáu gắt, men gan tăng cao”, anh chia sẻ.

Nguyên nhân là do 90% lượng cồn trong bia rượu được xử lý tại gan. Uống lượng lớn rượu bia trong thời gian ngắn sẽ khiến gan bị quá tải, gây tích tụ Acetaldehyde làm tăng gốc tự do phá hủy tế bào gan. Cồn và chất độc trong bia rượu cũng kích thích sản sinh chất gây viêm tấn công gan. Các thương tổn tại gan do bia rượu gây ra dần tích tụ khiến chức năng gan suy yếu, kéo theo nguy cơ hình thành các bệnh lý như: Viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan...

Bên cạnh đó, vào những ngày nghỉ, chúng ta thường có xu hướng chiều theo sở thích của bản thân khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, tinh bột, đường. Điều này sẽ vô tình tạo gánh nặng cho gan, khiến gan phải làm việc quá sức để chuyển hóa các chất có trong thực phẩm.

Ngoài ra, vì không phải đi làm vào ngày hôm sau nên nhiều người kéo dài lịch trình vui chơi, tiệc tùng, thoải mái thức khuya xem phim, lướt mạng... dẫn tới thay đổi đồng hồ sinh học, ảnh hưởng trực tiếp tới gan. Bởi từ 23h - 1h là thời gian gan tự thải độc, phục hồi và tái tạo. Nếu thức vào khung giờ này sẽ ảnh hưởng tới chức năng của gan, gây tích tụ độc tố. Đây chính là lý do mà nhiều người, trong đó có chị Lê Lan Anh (29 tuổi, Triệu Sơn - Thanh Hóa) thường xuyên bị mẩn ngứa, nổi mề đay sau mỗi lần thức khuya vào ngày nghỉ dài.

“Lá chắn” bảo vệ gan từ thiên nhiên

Để tận hưởng trọn vẹn niềm vui dịp lễ, bên cạnh việc tiết chế thói quen ảnh hưởng xấu tới gan, chị Lan Anh tìm đến sản phẩm giúp chủ động bảo vệ gan, nâng cao sức khỏe cho gan. Vốn có niềm tin vào Dược phẩm Tâm Bình do người thân đã sử dụng các sản phẩm của Công ty hơn 10 năm nay, chị Lan Anh lựa chọn Bổ gan Tâm Bình. Sản phẩm hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ, tăng cường chức năng gan; giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, chán ăn, mệt mỏi, vàng da do chức năng gan kém; hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Bổ gan Tâm Bình chứa 7 vị thảo dược quý dành cho gan là Giảo cổ lam, Sài hồ, Bạch thược, Cà gai leo, Diệp hạ châu, Rau đắng đất, Actiso. Trong đó, Cà gai leo giúp giải độc rượu, chống oxy hóa. Giảo cổ lam bảo vệ tế bào gan chống lại tác hại của độc chất, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.Actiso giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, lợi mật, hỗ trợ tiêu hóa.

Đặc biệt, sản phẩm chứa 4 tinh chất nhập khẩu, đã được chứng minh lâm sàng là Mật nhân, Khúng khéng, Kế sữa và Novasol Curcumin. Kế sữa trong Bổ gan Tâm Bình chứa hơn 90% hoạt chất Silymarin tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ gan, phục hồi tế bào gan bị tổn thương. Tinh chất Khúng khéng là thành phần chính trong các sản phẩm giải rượu tại Hàn Quốc. Novasol Curcumin dạng lỏng được sản xuất theo công nghệ độc quyền của Đức, giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm viêm gan, xơ gan, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Được người quen giới thiệu Bổ gan Tâm Bình, anh Cảnh đã dùng thử và kết quả đạt được khá bất ngờ. Anh vui mừng chia sẻ: “Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa rồi tôi dùng Bổ gan Tâm Bình, dù có uống rượu bia nhưng tôi vẫn ăn uống ngon miệng, không bị cảm giác mệt mỏi sau kỳ nghỉ, tinh thần cũng thoải mái hơn. Đặc biệt đi xét nghiệm chỉ số men gan được cải thiện. Sản phẩm rất tiện dụng nên mỗi lần đi công tác tôi đều mang theo bên mình. Đây cũng là thứ không thể thiếu trong hành trang về quê đợt 2/9 này của tôi”.

Linh Chi