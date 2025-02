Beyonce lập kỷ lục tại Grammy 2025 với chiến thắng đầu tiên ở hạng mục đồng quê

Beyonce ghi dấu ấn lịch sử ở hạng mục đồng quê. (Nguồn: Getty Images)

Lễ trao giải âm nhạc Grammy 2025 tuy chưa chính thức khai màn nhưng đã rậm rịch khởi động với hàng loạt chiến thắng ấn tượng, trong đó Beyonce ghi dấu ấn lịch sử với chiến thắng đầu tiên ở hạng mục nhạc đồng quê nhờ màn kết hợp cùng Miley Cyrus.

Rapper Kendrick Lamar và nữ ca sỹ Charli XCX cũng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với 3 giải thưởng sớm, trong khi Sabrina Carpenter lần đầu tiên mang về tượng vàng Grammy danh giá.

Dù là nghệ sỹ sở hữu nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử, nhưng Beyonce vẫn chưa từng giành chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng lớn như Album của năm hay Bản thu âm của năm.

Chiến thắng sớm với ca khúc hợp tác cùng Miley Cyrus ở hạng mục Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc đồng quê xuất sắc nhất là một tín hiệu đầy hứa hẹn về đêm thăng hoa của "Queen Bey."

Album “Cowboy Carter” của Beyonce không chỉ được giới phê bình ca ngợi mà còn được xem như một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đa dạng trong nền công nghiệp nhạc đồng quê, vốn từ lâu bị chi phối bởi những nghệ sĩ da trắng và nam giới.

Album này không chỉ tôn vinh các nghệ sỹ da màu trong dòng nhạc đồng quê mà còn thể hiện sự đa dạng, phá vỡ những khuôn mẫu cố hữu.

Nhiều người hâm mộ hy vọng năm nay sẽ là lần đầu tiên Beyonce chinh phục được những hạng mục quan trọng nhất của Grammy, nhưng cô sẽ phải đối đầu với các đối thủ nặng ký như Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Charli XCX và Chappell Roan.

Không hề kém cạnh, rapper Kendrick Lamar cũng đang có một đêm Grammy rực rỡ với 3 chiến thắng sớm, trong đó có giải thưởng dành cho ca khúc “Not Like Us”, bản hit viral xuất phát từ cuộc đối đầu rap đình đám với Drake. Những chiến thắng này có thể báo hiệu một đêm bùng nổ của Lamar.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của Grammy 2025 là chiến thắng của The Beatles - ban nhạc huyền thoại đã tan rã cách đây hơn 50 năm - ở hạng mục “Màn trình diễn rock xuất sắc nhất” với ca khúc "Now and Then."

Ca khúc này được tạo nên từ bản thu âm cũ của John Lennon, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tách giọng hát của ông từ một bản demo chất lượng thấp.

Ông Sean Lennon, con trai của John Lennon, đã thay mặt nhận giải và xúc động chia sẻ: "Họ vẫn sống trong lòng công chúng, mọi người vẫn nghe nhạc của họ. Với tôi, The Beatles mãi mãi là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại."

Ngoài những gương mặt âm nhạc đình đám, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng được vinh danh sau khi qua đời với giải thưởng “Sách nói,” kể chuyện và ghi âm xuất sắc nhất cho bộ sưu tập những bài giảng cuối cùng của ông tại một lớp học Kinh Thánh ở Georgia. Đây là lần thứ 4, ông nhận được giải Grammy.

Bên cạnh những ánh hào quang lộng lẫy, lễ trao giải Grammy năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành giải trí Mỹ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ những vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra gần đây.

Sự kiện thường niên MusiCares - năm nay vinh danh ban nhạc Grateful Dead - đã quyên góp hơn 5 triệu USD chỉ trong một đêm, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên hơn 9 triệu USD.

Nhiều ngôi sao hàng đầu như Lady Gaga, Billie Eilish, Dr. Dre và Joni Mitchell cũng đã tham gia các buổi biểu diễn gây quỹ, thể hiện tinh thần đoàn kết của ngành công nghiệp âm nhạc.

Lễ trao giải Grammy 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với phần truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 3/2 theo giờ Việt Nam, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và tiếp tục vinh danh những tài năng xuất sắc nhất của làng nhạc thế giới.

Theo TTXVN