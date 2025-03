Bắt quả tang các đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Duy Hà, sinh năm 1993 ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Trương Văn Mạnh, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá; Lê Văn Cường, sinh năm 1985 ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1984 ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hoá để điều tra về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Các đối tượng và số vật liệu nổ thu giữ.

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 18/3/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Duy Hà và Trương Văn Mạnh đang thực hiện hành vi mua bán vật liệu nổ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 148 vật hình trụ tròn bằng kim loại (nghi là kíp nổ) và khoảng 38kg thỏi trụ tròn màu nâu (nghi là thuốc nổ).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy xét nguồn gốc số vật liệu nổ trên, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập và làm việc với 2 đối tượng, gồm: Lê Văn Cường ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Văn Lợi ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hoá.

Lực lượng An ninh điều tra kiểm tra số vật liệu nổ tang vật thu được.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng việc là công nhân làm việc trong các mỏ đá trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, Nguyễn Văn Lợi đã lấy trộm kíp nổ và thuốc nổ từ công ty nơi làm việc, sau đó bán cho Lê Văn Cường để lấy tiền tiêu xài. Về phía Cường, sau khi mua thuốc nổ của Lợi đã bán lại cho Nguyễn Duy Hà; khi Hà đang bán cho Trương Văn Mạnh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép; không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (từ bất kỳ nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được) hãy tự giác đến cơ quan quân sự, Công an hoặc UBND nơi gần nhất khai báo, giao nộp.

Phạm Hoà (CTV)