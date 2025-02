Bắt giữ đối tượng giả Công an gọi điện đe dọa nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giả công an gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thọ Đức tại cơ quan công an (Ảnh Công an tỉnh cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Thọ Đức, sinh năm 2000, ở phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa đi đến tỉnh Bavet, Campuchia để tìm việc làm. Tại đây, Đức quen biết một đối tượng người Việt Nam và bị dụ dỗ tham gia đường dây lừa đảo với hình thức giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Các đối tượng đã đào tạo, hướng dẫn Đức cách thức gọi điện thoại, cung cấp kịch bản có trước để lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam.

Đến khoảng tháng 12/2024, Đức từ Campuchia trở về Việt Nam sinh sống tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, TP Thanh Hóa và vẫn giữ liên lạc với đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia. Do về nước không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu sài nên Đức tiếp tục liên lạc với đối tượng tại Campuchia để hoạt động lừa đảo. Qua đó, Đức được các đối tượng cung cấp thông tin về ông T.Q.B, sinh năm 1964, ở xã Đồng Tiến (Triệu Sơn).

Từ đầu tháng 12/2024, theo kịch bản, Đức đã liên lạc với ông B để giả danh là cán bộ Công an TP Hà Nội, đe dọa ông B đang liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và yêu cầu ông B phải hợp tác để điều tra. Sau khi thấy ông B có tâm lý sợ hãi thì Đức đã 6 lần yêu cầu ông B phải đưa tiền nếu không sẽ bị bắt giam, điều tra và hứa hẹn sau khi kết thúc điều tra ông B sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền.

Mặc dù không phạm pháp nhưng do lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên ông B đã đồng ý đưa tiền. Đức đã yêu cầu ông B mang tiền đến các địa điểm tại xã Đông Yên và phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa do Đức chỉ dẫn để lại đó và đi về, sau đó Đức lén lút đến lấy.

Ngay khi phát hiện được tình hình trên, Công an TP Thanh Hoá phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tố chức các hoạt động điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng. Đến lần thứ 6, ông B mang tiền, cất tại vị trí ở Khu tái định cư thuộc phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa theo yêu cầu của Đức; lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Đức khi đang lén lút lấy số tiền của ông B đã để lại. Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền Đức đã chiếm đoạt của ông B là 455 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quốc Hương