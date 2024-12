Bắt được tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, ngày 2-7-2023 Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Hờ Thị Chá, sinh năm 1966, quê quán huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trú tại bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”.