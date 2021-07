Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa:

Lan tỏa tinh thần nhân văn và những nghĩa cử cao đẹp

Công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, với nhiều khó khăn, thách thức lớn đang đặt ra. Do đó, hướng tới hình thành “tấm lá chắn” miễn dịch cộng đồng rộng rãi, được xem là giải pháp hữu hiệu để ứng phó với đại dịch trong bối cảnh hiện nay. Song, để hiện thực hóa mục tiêu đó đòi hỏi sự chung tay trách nhiệm của toàn xã hội, mà trực tiếp, cụ thể là đóng góp vào Quỹ phòng, chống COVID-19.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID-19 của nhà hảo tâm. Ảnh: P.V

Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Nghĩa cử cao đẹp

P.V: Sự ra đời của Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đặc biệt và chắc hẳn nó cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, phải vậy không thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức dân là vũ khí mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất để chiến thắng mọi kẻ thù và viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Bởi vậy, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành và tác động nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống Nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quỹ phòng, chống COVID-19 đã ra đời. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục đích huy động nguồn lực xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Trong cuộc chiến với COVID-19, vắc-xin được xác định là giải pháp đặc biệt quan trọng, nhằm tạo ra miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trong cuộc chiến này, sự đồng lòng của Nhân dân là chìa khóa, giúp đất nước ta thoát khỏi “bóng tối” của đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an toàn.

P.V: Có ý kiến cho rằng, việc đóng góp vào Quỹ phòng, chống COVID-19 không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo, đoàn kết của dân tộc ta. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Quỹ phòng, chống COVID-19 được thành lập với sứ mệnh là huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp của toàn xã hội, để chia sẻ với Nhà nước, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước. Chính vì lẽ đó, sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, thể hiện qua con số ủng hộ ngày càng tăng lên trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, đã nói lên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao cả “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Việc chung tay đóng góp dù ít, dù nhiều cũng sẽ góp phần tạo ra nguồn lực to lớn, hướng đến mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; góp phần hiện thực hóa mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng.

Vì một tỉnh Thanh Hóa an toàn và phát triển

P.V: Xin đồng chí cho biết, tỉnh Thanh Hóa đã và đang hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra sao và những kết quả đạt được tính đến thời điểm này, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, ngày 27-5-2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn và tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, ngày 3-6-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”.

Thông qua nhiều kênh tuyên truyền, vận động, với nhiều hình thức khác nhau, như gửi thư kêu gọi tới các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động trực tiếp của 4.537 ban công tác mặt trận; các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Từ đó, kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, cơ quan, đoàn thể, doanh nhân, doanh nghiệp, con em Thanh Hóa trên cả nước ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến ngày 12-7-2021, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, đã có 714 đơn vị, cá nhân ủng hộ, với tổng số tiền và hàng hóa quy đổi là hơn 62 tỷ 538 triệu đồng. Đây là mức vận động cấp tỉnh đạt được lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 5 trong cả nước. Theo đó, MTTQ tỉnh đã kịp thời phân bổ 2.500.000 khẩu trang cho các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, các lực lượng truy vết, công nhân đang làm việc tập trung tại một số nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh; chuyển 100 giường tầng đến trung tâm cách ly số 2 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. Cùng với đó, MTTQ tỉnh cũng đã chuyển số tiền 7,5 tỷ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ trang thiết bị, vật tư cho tuyến đầu chống dịch, với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh cũng đã trích từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 để tổ chức thăm hỏi, động viên những người ở các khu cách ly, các trạm, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thăm hỏi, động viên những người ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, với số tiền 7 tỷ đồng...

P.V: Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lúc này là việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ sao cho hiệu quả, để vừa góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân. Vậy thưa đồng chí, vấn đề này cần được triển khai thực hiện như thế nào cho phù hợp?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Có thể nói, Quỹ phòng, chống COVID-19 là sự kết tinh tình cảm, trách nhiệm, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của mỗi người dân, với mong muốn góp thêm “trợ lực” cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục công cuộc phòng, chống đại dịch. Chính vì vai trò và ý nghĩa đó, việc quản lý Quỹ phòng, chống COVID-19 phải bảo đảm trên nguyên tắc trách nhiệm, chặt chẽ, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập ban tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19; phân công cán bộ, công chức cơ quan tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hàng ngày và báo cáo theo quy định. Để ghi nhận tấm lòng của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã kịp thời gửi thư cảm ơn; đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí thường xuyên đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Qua đó, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn, nhân ái rộng khắp đến mọi tầng lớp Nhân dân.

P.V: Xung quanh việc đóng góp Quỹ phòng, chống COVID-19 đã xuất hiện nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về lối sống đẹp, ở mọi tầng lớp Nhân dân và ở nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và trên khắp cả nước. Vậy, để việc ủng hộ này trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, theo đồng chí cần có thêm những cách thức tuyên truyền, vận động ra sao?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Có thể khẳng định, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân trong tỉnh, cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, để mọi người dân được sống trong bình an và hướng đến vì một tỉnh Thanh Hóa an toàn và phát triển.

Do vậy, để tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ phòng, chống COVID-19, tạo thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tập trung tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng quỹ, nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và giảm tỷ lệ mắc, tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19, nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và huy động toàn xã hội cùng tham gia. Ngoài ra, thông qua việc ban hành công văn kêu gọi và triển khai trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên; qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tích cực tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, những câu chuyện truyền cảm hứng sống đẹp. Từ đó, thôi thúc mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung tay vì sự an toàn, hạnh phúc và phồn vinh của quê hương, đất nước.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Dung (thực hiện)