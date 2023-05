Hào khí 30-4 và khát vọng thịnh vượng

Đại thắng mùa Xuân 1975 là hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đại diện cho ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam đã được trui rèn trong suốt chiều dài lịch sử.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30-4-1975. Ảnh: tư liệu

Cùng với thế và lực mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa tiếp tục phát huy hào khí 30-4, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn quân, toàn dân để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của quê hương - nơi từng là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của cả nước, cũng là chiến trường nóng bỏng chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc.

Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng của mình, năm 2023 là năm bản lề, có tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, Thanh Hóa đang có những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Song, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quý I năm 2023, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,21%; sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 3,22%; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 5,66%; các lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển, một số lĩnh vực phát triển mạnh, đặc biệt là du lịch và vận tải; tốc độ tăng trưởng đạt 10,91%. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 32.526 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 10.382 tỷ đồng, bằng 29% dự toán năm. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

48 năm đã trôi qua, mỗi chúng ta đều cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa và cái giá của độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Hơn lúc nào hết, trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay, đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30-4, hào khí 30-4 trong cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội. Hào khí chiến thắng 30-4-1975 mãi là nền tảng, một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc; là động lực khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để Thanh Hóa vươn tới, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của mình, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Thanh Hóa