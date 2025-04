Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các vụ TNGT ở khu vực nông thôn có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý vi phạm trật tự, ATGT liên quan đến học sinh trên tuyến đường liên thôn, liên xã.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, ngành, đóng góp của Nhân dân, nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn trên địa bàn tỉnh được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Hệ thống giao thông được cải thiện góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở hầu hết các tuyến đường khu vực nông thôn vẫn xảy ra, nhiều vụ TNGT làm chết người, thiệt hại không nhỏ về tài sản.

Trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn dễ nhận thấy những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nhất là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu của một số thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô... Một thực trạng đáng quan tâm nữa là ở nông thôn có không ít trẻ em chưa đến tuổi được phép điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, nhưng vẫn vô tư điều khiển xe trên đường. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều người dân vùng nông thôn vẫn tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ TNGT...

Nhằm giảm thiểu TNGT ở khu vực nông thôn, thời gian qua lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban ATGT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế và làm giảm vi phạm, TNGT. Trong đó, nhiều địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo quy định rõ trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật trong thực hiện quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT cho học sinh.

Cùng với đó, cơ quan công an còn huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT. Trong đó, tăng cường huy động lực lượng công an cấp xã tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đặc biệt từ ngày 1/3/2025, sau khi chính thức không tổ chức công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đảm nhận thêm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT tại tất cả các tuyến đường giao thông trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ công tác luân phiên tuần tra, cắm chốt và lưu động trên các tuyến đường tỉnh, liên huyện và liên xã.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: "Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự, ATGT tại khu vực nông thôn, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ tính từ ngày 1/3 đến 15/4/2025, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý 5.762 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, phạt tiền hơn 39,3 tỷ đồng. Trong đó, có 1.531 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng".

Để bảo đảm ATGT trên địa bàn khu vực nông thôn, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT đến người dân, trong đó tập trung vào thanh, thiếu niên và học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của chính mình.

Bài và ảnh: Quốc Hương