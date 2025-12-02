Báo Anh gọi Phú Quốc là điểm đến “có tất cả mọi thứ”

Mới đây, tờ Express (Vương quốc Anh) đã dành những lời khen “có cánh” cho Phú Quốc, cho rằng hòn đảo là lựa chọn lý tưởng tại Đông Nam Á, thay vì Thái Lan đã quá quen thuộc với du khách.

Mùa du lịch cuối năm, khi du khách châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến nghỉ dưỡng, Phú Quốc bất ngờ được Express UK – một trong những trang tin đại chúng có lượng độc giả hàng ngày lớn nhất tại Anh - dành nhiều sự chú ý.

Trong bài viết về xu hướng du lịch mới của khách Anh tại các nước Đông Nam Á, Express gợi ý thay vì Thái Lan đã quá quen thuộc, du khách nên chọn các điểm đến gần đó có “chi phí hợp lý hơn và biển đẹp hơn”. Trong đó, Phú Quốc là lựa chọn tiêu biểu nhất.

Dẫn chứng bằng nhiều chia sẻ của khách quốc tế, trong đó có những người đã đi cả Thái Lan lẫn Việt Nam, Express nhấn mạnh “nếu có chuyến du lịch Đông Nam Á 3 tuần, hãy dành trọn tất cả cho Việt Nam”. Đặc biệt, Phú Quốc chính là điểm đến được nhiều khách gợi ý nhất. Báo Anh đã dẫn lại một video của Geek Wandering – travel vlogger sở hữu gần nửa triệu người theo dõi, người đã dành nhiều thời lượng nói về đảo Ngọc. Anh ca ngợi bờ cát trắng, biển xanh, những ngôi chùa yên bình và đặc biệt là cảm giác “có tất cả” mà Phú Quốc mang lại, từ thiên nhiên đến văn hóa, trong khi chi phí vẫn dễ chịu hơn nhiều điểm đến quen thuộc trong khu vực.

Bãi Kem – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh thu hút mọi du khách quốc tế ghé thăm (Ảnh: Fabl Belek)

Không chỉ Geek Wandering, nhiều khách du lịch khác cũng nhận định, Phú Quốc sở hữu “cảnh quan hùng vĩ mà bạn phải tận mắt chứng kiến mới thật sự tin”, hay “ những bãi biển đẹp đến khó tin”. Nổi bật trong số đó, không thể không nhắc tới Bãi Kem và Bãi Sao, hai bãi biển với bờ cát trắng mịn đặc trưng, làn nước trong veo như ngọc, từng lọt top những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Express còn đánh giá sức hấp dẫn của Phú Quốc đến từ những trải nghiệm đặc biệt. Vừa có những trải nghiệm văn hóa địa phương, vừa có những trải nghiệm có 1-0-2 trên thế giới với mức giá hợp lý là những yếu tố khiến khách du lịch Anh Quốc nên lựa chọn Phú Quốc. Để khẳng định cho điều đó, cây bút Chloe Selvester của Express viết về trải nghiệm của chính mình trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm – trải nghiệm mà cô cho rằng “hoàn hảo đế chiêm ngưỡng thiên đường”.

Cáp treo Hòn Thơm là chuyến hành trình “tuyệt mỹ” mọi du khách đều muốn trải nghiệm khi đến Phú Quốc.

Nữ phóng viên đã mô tả chuyến hành trình này đầy “tuyệt mỹ”, khi trên tuyến cáp treo dài gần 8km, treo lơ lửng ở độ cao gần gần 180m, cô có thể trải tầm mắt qua toàn bộ khung cảnh của dải nước xanh ngọc của quần đảo An Thới. 15 phút trên cáp treo giữa trời và biển được gói lại trong một khung cảnh mà Express gọi là “đáng kinh ngạc”, đủ sức trở thành lý do để du khách bay nửa vòng Trái đất tới Việt Nam.

Đây không phải lần đầu cáp treo Hòn Thơm được truyền thông quốc tế ca ngợi. Công trình kỷ lục thế giới này được cẩm nang du lịch lâu đời bậc nhất thế giới Lonely Planet gọi là trải nghiệm đáng giá nhất Phú Quốc. CNN vào năm 2019 cũng từng ca ngợi trải nghiệm tuyệt vời mà cáp treo Hòn Thơm đem lại cho mọi du khách.

Show diễn Symphony of the Sea với những màn pháo hoa rực sáng bầu trời đảo Ngọc.

Từ hành trình bay lơ lửng trên tuyến cáp treo ngoạn mục, rồi trở về những con phố rực rỡ sắc màu với các show diễn đường phố tại Thị trấn Hoàng Hôn, những show diễn kỷ lục Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, hai màn pháo hoa trong cùng một đêm và nhịp sống kéo dài tới tận khuya... , đó là cách Phú Quốc “kể chuyện” để khách quốc tế có lý do để quay lại nhiều lần.

Nếu trước đây, Phú Quốc thường được khách Anh biết tới như một lựa chọn mới mẻ bên cạnh Thái Lan, thì việc Express liên tiếp dành lời khen cho Phú Quốc – từ câu chuyện bỏ qua Thái Lan đến trải nghiệm “có tất cả” tại đảo Ngọc – đang cho thấy hình ảnh một đảo Ngọc đang thay đổi ngoạn mục. Phú Quốc không còn là một “ngôi sao đang lên”, mà đang trở thành một thiên đường du lịch biển đảo mới của khu vực, bên cạnh những cái tên như Bali hay Phuket vốn đã quen thuộc.

