Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại TP Thanh Hóa

Sáng 12/6, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa).

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thắp hương viếng các nạn nhân.

Đoàn công tác đã đến viếng các nạn nhân: Nguyễn Trung Thiêm, sinh năm 1960 cùng cháu nội Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh năm 2018, trú tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên bị tử vong do tai nạn giao thông ngày 11/6/2024, tại ngã tư đường Cán Cờ - khu công nghiệp Hoàng Long, phường Long Anh (TP Thanh Hóa). Đồng thời, thăm hỏi sức khỏe cháu Nguyễn Thị An Nhiên, sinh năm 2015, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh động viên gia đình các nạn nhân.

Tại gia đình các nạn nhân, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vũ Hoàng Linh đã động viên, chia sẻ mất mát với người thân của nạn nhân cùng bà con khu phố. Đồng thời, mong muốn gia đình cố gắng vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nỗi đau mất mát của người thân các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh mong muốn chính quyền địa phương, bà con khu phố quan tâm, giúp đỡ, động viên gia đình. Cùng với đó, địa phương cần tích cực hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến cho mỗi người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Vị trí xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 11/6/2024, tại ngã tư đường Cán Cờ - khu công nghiệp Hoàng Long xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Theo đó, xe ô tô BKS 36HC-001.78 (loại xe bơm bê tông) do Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1983, trú tại 149/1 Quan Sơn, phường An Hưng (TP Thanh Hóa) điều khiển đi trên đường Cán Cờ theo hướng Tây Đông (TP Thanh Hóa đi Hoằng Hóa), khi đi đến ngã tư giao nhau với đường vành đai khu công nghiệp Hoàng Long, phường Long Anh (TP Thanh Hóa) đã đâm va vào xe mô tô BKS 36B8-571.85 do ông Nguyễn Trung Thiêm sinh năm 1960, điều khiển đi phía trước cùng chiều, phía sau chở theo cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh năm 2018 và cháu Nguyễn Thị An Nhiên, sinh năm 2015 cùng trú tại phố Yên Vực, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả, ông Thiêm và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc sinh năm 2018, tử vong tại chỗ; cháu Nguyễn Thị An Nhiên bị thương dập nát phần chân trái đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nguyên nhân sơ bộ, do người điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Về nồng độ cồn và ma túy đang chờ kết quả kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.

Hải Đăng