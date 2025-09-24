Hotline: 0822.173.636   |

Ba quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhất quán ba quan điểm chỉ đạo.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhất quán Ba quan điểm chỉ đạo.

Một là: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Hai là: Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Ba là: Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung thực hiện 6 trọng tâm. Tổng Bí thư đề nghị biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân mong đợi./.

