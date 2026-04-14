APEC - “cú kích hoạt” cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.

Từ phục hồi đến bứt tốc: Việt Nam đang ở “điểm rơi” tăng trưởng

Theo dữ liệu mới công bố từ STR, tổ chức nghiên cứu và phân tích dữ liệu ngành khách sạn hàng đầu thế giới, thị trường lưu trú Việt Nam đang duy trì đà phục hồi vững chắc với các chỉ số công suất phòng và doanh thu cải thiện rõ rệt qua từng năm. Trong khi nhiều điểm đến trong khu vực vẫn đối mặt với áp lực dư cung hoặc tăng trưởng chậm lại, Việt Nam lại nổi lên với lợi thế của một thị trường đang mở rộng, còn nhiều dư địa phát triển.

Sở hữu những bãi biển top đẹp nhất hành tinh, Phú Quốc ngày càng nhộn nhịp du khách.

Phú Quốc là ví dụ rõ nét cho xu hướng này. Các báo cáo thị trường cho thấy công suất phòng tại đảo ngọc trong 2 tháng đầu năm đã vượt nhiều điểm đến lâu năm như Bali hay Phuket, đồng thời doanh thu trên mỗi phòng cũng tăng mạnh. Điều này phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt, khi du lịch Việt Nam không còn cạnh tranh chủ yếu bằng giá mà bắt đầu dựa vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm.

Ở góc nhìn dài hạn, Savills, tập đoàn tư vấn bất động sản quốc tế nhận định thị trường du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, trong đó hệ sinh thái điểm đến, chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân du khách sẽ trở thành yếu tố quyết định.

APEC 2027 tại Phú Quốc: Đòn bẩy chiến lược cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Theo dữ liệu từ Savills Hotels, hơn 10.000 phòng, tương đương gần 70% tổng nguồn cung hiện hữu của Phú Quốc, đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027, nhằm phục vụ cho APEC.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels chia sẻ: “Sự kiện APEC được kỳ vọng là động lực thúc đẩy cho cả Phú Quốc. Thành công của APEC không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành các dự án lưu trú mới, mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng đồng bộ của hạ tầng giao thông, công tác hậu cần, năng lực dịch vụ của địa phương cũng như sự phối hợp hiệu quả trong toàn bộ hệ sinh thái du lịch, dịch vụ.”

Tuyến LRT trên đại lộ APEC - biểu tượng hạ tầng xanh mới, đón sóng APEC 2027.

Trong bức tranh đó, APEC 2027 đang kích hoạt một làn sóng đầu tư quy mô lớn hàng trăm nghìn tỷ đồng, có sự tham gia của cả khu vực công và các tập đoàn tư nhân hàng đầu như Sun Group. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được mở rộng lên công suất khoảng 24 triệu hành khách, gấp 6 lần hiện nay, được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới và vận hành bởi Changi Airports International. Trong khi đường kết nối từ sân bay về Trung tâm Hội nghị được mở rộng 10 làn đường với quỹ đất tàu điện LRT chạy song song, rút ngắn thời gian di chuyển của sự kiện chỉ xuống còn 18 phút. Đáng chú ý, “trái tim” của APEC 2027, cũng đang được triển khai với quy mô lớn hiếm có. Trung tâm Hội nghị và triển lãm sở hữu không gian ballroom lớn nhất thế giới 11.050 m2, không gian dinnershow 2.000 chỗ hiếm có trên thế giới và hệ thống 30 phòng họp, đáp ứng mọi tiêu chuẩn cao nhất của sự kiện. Nhà biểu diễn đa năng có sức chứa 4.030 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phục vụ đồng thời hội nghị cấp cao, triển lãm và các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Trung tâm hội nghị Hội nghị và triển lãm sở hữu Ballroom không cột lớn nhất thế giới.

Tại Khu đô thị Hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, hơn 6.500 phòng khách sạn 5 sao thuộc 13 thương hiệu, được vận hành bởi các đơn vị vận hành khách sạn quốc tế, đang giúp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu suất khai thác và đưa Phú Quốc tiến tới chuẩn mực toàn cầu. Hạ tầng giao thông, lưu trú, giải trí, hội nghị đồng bộ sẽ là yếu tố quan trọng thu hút dòng khách sự kiện, thành nguồn khách ổn định trong dài hạn cho Phú Quốc, Việt Nam.

Kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước đây cho thấy, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng khách trong thời gian diễn ra sự kiện, mà ở khả năng tận dụng cơ hội để nâng cấp toàn diện điểm đến. Với Phú Quốc, quá trình này đang diễn ra rõ nét khi đảo ngọc từng bước chuyển mình từ một điểm nghỉ dưỡng thuần túy thành trung tâm du lịch, sự kiện mang tầm khu vực.

Hệ sinh thái Bãi Đất Đỏ sẵn sàng cung cấp lưu trú 5 sao cho lượng lớn du khách.

Ở tầm rộng hơn, APEC 2027 không chỉ là cơ hội riêng của Phú Quốc, mà còn là “bàn đạp” để du lịch Việt Nam nâng cấp toàn diện. Khi hạ tầng được cải thiện, sản phẩm được làm mới và hệ sinh thái dịch vụ được hoàn thiện, Việt Nam có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các điểm đến hàng đầu khu vực, thậm chí vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch châu Á.

