Công an xã Hoằng Thịnh tăng cường bám địa bàn, nắm cơ sở

"Tôi viết lá thư này xin được cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hoằng Hóa, nhất là Công an xã Hoằng Thịnh và Công an xã Phù Ninh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã tích cực hỗ trợ tôi nhanh chóng nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm. Chúc lực lượng công an luôn mạnh khỏe, xứng đáng là lực lượng công an Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ"...

Công an xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở.

Đó là những dòng chữ mà chị Lê Thị Kim Thúy ở thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) viết trong bức thư cảm ơn Công an xã Hoằng Thịnh vào ngày 19/9/2023 sau khi nhận được sự giúp đỡ của lực lượng công an.

Trước đó, ngày 1/9/2023 chị Thúy chuyển 100 triệu đồng tiền hàng của công ty cho khách hành qua Internet Banking cá nhân nhưng do sơ suất nên chị đã chuyển nhầm vào số tài khoản của một người không hề quen biết. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Thúy hoang mang, lo lắng nhưng không có cách nào để liên hệ với chủ tài khoản mà chị đã chuyển tiền nhầm. 10 ngày sau, chị Thúy biết được thông tin Công an xã Hoằng Thịnh đã từng hỗ trợ công dân trong tình huống tương tự, chị đã đến trình báo với Công an xã Hoằng Thịnh nhờ được hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hoằng Thịnh đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng MB tỉnh Thanh Hóa xác minh được chủ tài khoản nhận tiền là chị Đ.T.T.D, trú tại xã Phù Ninh. Từ thông tin này, Công an xã Hoằng Thịnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Phù Ninh vận động, tuyên truyền, giải thích cho chị D. biết việc chị nhận tiền chuyển nhầm của người khác qua hệ thống ngân hàng. Đến chiều 12/9/2023, chị D. đã tự nguyện gửi lại số tiền cho chị Thúy.

Không chỉ chị Thúy, trong tháng 8/2023, Công an xã Hoằng Thịnh đã 2 lần liên hệ, phối hợp với các ngân hàng tại Thanh Hóa và công an xã thuộc các tỉnh: Thái Bình, Bến Tre tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tài khoản thụ hưởng tiền chuyển nhầm để gửi lại tổng số tiền 28 triệu đồng cho 2 công dân ở xã Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) và Hoằng Đại (TP Thanh Hóa).

Từ những việc làm kịp thời này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Thịnh đã nhận được nhiều lời khen của Nhân dân. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Công an xã Hoằng Thịnh luôn được Nhân dân địa phương đánh giá cao với tinh thần tận tụy, gần dân, gắn bó với Nhân dân.

Nói về nội dung này, Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Công an xã Hoằng Thịnh chia sẻ: “Lực lượng công an xã là lực lượng gần dân nhất, nên trong thực hiện nhiệm vụ rất cần đến bản lĩnh chính trị, tâm huyết nghề nghiệp, trách nhiệm của người chiến sĩ công an trước Nhân dân, kịp thời hướng dẫn, giải quyết công việc mỗi khi người dân cần đến lực lượng công an”.

Đồng chí Trưởng Công an xã Hoằng Thịnh kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện ý nghĩa mà Công an xã Hoằng Thịnh từng được chứng kiến, hỗ trợ giúp đỡ người dân. Từ câu chuyện công an xã cùng với Nhân dân phát hiện rồi kịp thời đưa đến trạm y tế xã sơ cứu cháu bé trai mới 3 ngày tuổi, nặng chỉ 1,2kg bị bỏ rơi tại khu vực Nghè Đờn hồi tháng 6/2020. Sau đó, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương làm thủ tục cho một gia đình hiếm muộn trong xã nhận làm con nuôi. Đến nay, cháu bé đã hơn 3 tuổi, sống vui vẻ, khỏe mạnh cùng bố mẹ. Tháng 3/2021, có một công dân trong xã làm nghề thu mua đồ phế liệu nhặt được 1,1 cây vàng trong đôi ủng cao su đã chủ động báo cáo, công an xã đã nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm chủ nhân để trao trả vàng cho người bị mất...

Những sự việc phát sinh trong cuộc sống liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) diễn ra ở cơ sở luôn có sự góp mặt của lực lượng công an. Những năm qua, lực lượng công an huyện Hoằng Hóa nói chung, Công an xã Hoằng Thịnh nói riêng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm cơ sở, hết lòng tận tụy vì Nhân dân; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Hoằng Thịnh vốn là xã vùng trung tâm với nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội khi có đến 3 tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện, của tỉnh và quốc lộ chạy qua. Vì thế, đây cũng là địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT. Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Công an xã Hoằng Thịnh, để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an xã đã luôn bám sát định hướng và chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Hoằng Hóa để xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo ANTT... Công an xã còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; củng cố, duy trì, tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; động viên, hỗ trợ các trường hợp người chấp hành xong án phạt trở về địa phương; chủ động tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn dân cư.

Công an xã Hoằng Thịnh đã duy trì tốt mô hình “Camera giám sát ANTT" với tổng số 38 mắt camera do công an xã trực tiếp quản lý, theo dõi; thực hiện hiệu quả mô hình kết nối các nhóm zalo giữa công an xã với người dân trong xã, trong thôn. Đây là kênh thông tin kết nối để kịp thời tuyên truyền pháp luật cũng như các thông tin hữu ích đến với Nhân dân mọi lúc, mọi nơi. Các nhóm zalo này hiện thu hút 1.721 thành viên là công dân xã Hoằng Thịnh tham gia.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Hoằng Thịnh đã chủ động đứng ra kêu gọi, vận động xã hội hóa, phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trên địa bàn. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm Quý Mão, công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 270 suất quà với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người tái hòa nhập cộng đồng ở xã Hoằng Thịnh và 4 xã giáp ranh để người dân yên tâm đón tết. Công an xã cũng tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 2 công dân xã Hoằng Thịnh có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Việc nắm chắc địa bàn, hoạt động nhiệt tình, tận tụy với nhiệm vụ, công việc được giao của lực lượng công an xã Hoằng Thịnh đã tạo nên “luồng gió mới” bảo đảm ANTT ở cơ sở, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, được chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Với những thành tích đã đạt được, Công an xã Hoằng Thịnh vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Hoằng Hóa...

Bài và ảnh: Việt Hương