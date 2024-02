Công an huyện Như Thanh giải quyết kịp thời tình trạng ăn xin tại Phủ Na

Liên quan đến việc Nhân dân và báo chí phản ánh về tình trạng xuất hiện nhiều người ăn xin trước cổng đền Phủ Na, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Du, Ban Quản lý Khu di tích Phủ Na và Công an xã Xuân Du đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý.

Công an huyện Như Thanh tăng cường công tác bảo đảm ANTT tại khu di tích Phủ Na.

Thượng tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh cho biết: Qua công tác nắm tình hình, ngay trong buổi sáng 17/2 (tức mùng 8 tết) Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Phủ Na phát hiện có 8 công dân ngồi ăn xin ở lối ra, vào khu di tích Phủ Na.

Tuyên tuyền vận động người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại khu di tích

Qua xác minh, cả 8 công dân này đều không phải là người địa phương mà là người từ nơi khác đến, trong đó đa số là người trung tuổi và người già (không có trẻ em), hoạt động tự phát, không bảo kê chăn dắt. Các công dân này lúc đầu tranh thủ lúc đông người dân đi lễ chùa đầu năm để bán tăm, bông tai, sau đó thấy việc mua bán không hiệu quả bằng việc ăn xin nên đã phát sinh ra việc ngồi ăn xin ở lối ra vào khu di tích Phủ Na khiến Nhân dân và du khách ái ngại khi vào đền vãn cảnh đầu xuân.

Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Ban quản lý di tích xã Xuân Du tiến hành sàng lọc, đấu mối, liên hệ bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.

Lực lượng chức năng hộ trợ ăn uống, gạo và tiền cho các trường hợp ăn xin trở về gia đình.

Ông Bùi Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Phủ Na cho biết: Ngoài việc bàn giao người ăn mày, ăn xin cho người thân, gia đình và chính quyền địa phương, xã Xuân Du đã hỗ trợ cho mỗi người 15kg gạo và 100 nghìn đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, yêu cầu cá nhân người ăn xin và người thân của họ cam kết quản lý người trong gia đình, nếu phát hiện tái diễn tình trạng ăn mày ăn xin, Ban quản lý khu di tích sẽ phối hợp với cơ quan Công an có biện pháp xử lý theo quy định.

Như Thanh là địa phương có nhiều hoạt động lễ hội truyền thống. Để bảo đảm tốt ANTT phục vụ Nhân dân và du khách đến du xuân được an toàn, ngay từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, Công an huyện Như Thanh đã huy động hơn 30 CBCS tổ chức cắm chốt, phân luồng, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý khu di tích Phủ Na thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách chú ý cảnh giác, tự phòng ngừa và bảo vệ tài sản cá nhân. Riêng lực lượng Công an huyện đã chủ động nắm và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trộm cắp, móc túi tại các nơi tập trung đông người, nơi thờ tự...

Mai Hà (CTV)