An Hưng thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phường An Hưng có 12 tổ dân phố, nằm cửa ngõ phía Tây TP Thanh Hóa. Trên địa bàn phường hiện có 15 đối tượng nghiện ma túy, 16 đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng, 25 đối tượng tù tha, đặc xá... Đây là những yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự (ANTT), làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường An Hưng (TP Thanh Hóa) khen thưởng cho các cá nhân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để đảm bảo tốt tình hình ANTT, những năm qua, ngoài việc chỉ đạo lực lượng công an phường triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đảng ủy, UBND phường, ban chỉ đạo ANTT phường đã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; các đoàn thể... và quần chúng Nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực của mình trong công tác bảo đảm ANTT; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phát động phong trào tự quản về ANTT tại cơ sở với tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

Ông Hoàng Thanh Niệm, công dân phố Thắng Sơn, cho biết: Với trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT tại khu dân cư; luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của địa phương và nơi cư trú; tham gia cùng với các tổ hòa giải, tổ bảo vệ dân phố giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với chính quyền địa phương và lực lượng công an để xử lý, ngăn chặn, giải quyết. Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền pháp luật và vận động bà con lối xóm cùng tham gia vào các công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, thường xuyên nhắc nhở quần chúng Nhân dân quản lý tốt tài sản, không để sơ hở để tội phạm lợi dụng trộm cắp.

Thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT gắn với Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT", Đảng ủy phường An Hưng đã chỉ đạo UBND phối hợp với công an phường tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo ANTT phường với 24 thành viên; ban bảo vệ dân phố với 12 tổ bảo vệ dân phố gồm 24 thành viên; 106 tổ an ninh xã hội... Nhằm tăng cường công tác tự quản về ANTT, phường đã xem xét, khảo sát, đánh giá lựa chọn một số mô hình tự quản về ANTT phù hợp với tình hình đặc điểm địa bàn để tập trung chỉ đạo. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: “Cựu chiến binh đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học"; “Công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”... Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, lực lượng công an phường đã triển khai mô hình “Camera với ANTT" gồm 36 mắt camera tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Bà Mai Thị Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hoàng ở phố Bắc Sơn, phường An Hưng, cho biết: Hiện trên địa bàn phường có hơn 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngành nghề chủ yếu của các doanh nghiệp là sản xuất đá xây dựng và chế tác đá mỹ nghệ, lực lượng lao động sử dụng phần lớn là lao động trực tiếp chưa qua đào tạo và ở nhiều địa phương khác đến, năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật còn chưa đồng đều. Vì vậy trong quá trình quản lý, sử dụng người lao động, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trong doanh nghiệp.

Những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, phường An Hưng đã tập hợp được đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động tham gia, đóng góp không nhỏ vào việc giữ gìn ANTT chung trên toàn địa bàn. Công an phường An Hưng đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng được các cụm "Liên kết an toàn về ANTT” nơi cơ quan, doanh nghiệp đóng trụ sở; tham gia giúp đỡ tạo điều kiện hỗ trợ, nhận và sắp xếp việc làm cho những người lầm lỗi có cơ hội thay đổi bản thân, tái hòa nhập cộng đồng để họ có cuộc sống ổn định và đây cũng là kênh thông tin để lực lượng công an nắm bắt, đánh giá một cách khách quan, toàn diện đối với công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Từ thực tiễn trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền phường An Hưng tiếp tục xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên với mục tiêu xây dựng “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện" với xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; xây dựng phố kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Minh Hiếu