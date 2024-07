Hàng loạt các cảng hàng không nội địa dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mưa, giông do cơn bão số 2. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đã lên các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn bay.

Ảnh hưởng cơn bão số 2, nhiều cảng hàng không lên kế hoạch ứng phó

Hàng loạt các cảng hàng không nội địa dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mưa, giông do cơn bão số 2. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đã lên các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn bay.

Dự kiến nhiều cảng hàng không nước ta bị ảnh hưởng của cơn bão số 2

(PV) Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không, các hãng bay Việt Nam về chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 2.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Trung tâm cảnh báo thời tiết (MWO), vào hồi 7 giờ ngày 22/7, tâm bão ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách Sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 270km, Sân bay Cát Bi (thành phố Hải Phòng) khoảng 310km, bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, 10-15km/h đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 5km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp (dưới cấp 6).

"Các cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng là Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn; khuyến cáo mưa, dông đối với các Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Nội Bài và Cảng Hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa)," lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin thêm.

Do vậy, để chủ động ứng phó với bão số 2, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Với các cảng hàng không, hãng bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Các đơn vị nêu trên cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng vụ hàng không, Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cục và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống./.

Theo Vietnam+



Từ khóa: Cục hàng không Việt Nam Ứng phó Bão số 2 Cảng hàng không Thọ Xuân Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đảm bảo an toàn Phương án Kế hoạch Phòng chống thiên tai