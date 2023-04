Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Nhằm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; trong đó, giao chỉ tiêu đảm bảo ATTP cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023 Thanh Hóa thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP. (Ảnh minh họa).

Vì thế, công tác bảo đảm ATTP đã đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực; văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý ATTP được rà soát, bổ sung, đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và hội nhập quốc tế; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân về ATTP có chuyển biến tích cực; sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng được quan tâm; bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về ATTP còn cao; tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp; ATTP trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục chưa bảo đảm... ảnh hưởng lớn tới an ninh, ATTP.

Trong quý I-2023, toàn tỉnh đã thành lập 638 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành; tiến hành thanh tra, kiểm tra 12.397 cơ sở, trong đó có 12.067 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 97,3%), phát hiện 330 cơ sở vi phạm (chiếm 2,7% cơ sở được kiểm tra); phạt tiền 204 cơ sở (chiếm 61,8% cơ sở vi phạm) với số tiền 876,5 triệu đồng; nhắc nhở (không áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính) 126 cơ sở (chiếm 38,2% cơ sở vi phạm); tịch thu, buộc tiêu hủy thực phẩm không bảo đảm an toàn trị giá hơn 70 triệu đồng.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới". Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 15-4 đến 15-5-2023, tập trung vào các hoạt động truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn...

Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023, từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công. Các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm không đảm bảo an toàn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng lậu, hàng nhái..., nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

Bài và ảnh: Hà Phương