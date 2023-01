Hiệu quả phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm ATTP; trọng tâm là công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh bảo đảm ATTP.

Mô hình vườn hộ gia đình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) ngày càng được nhân rộng.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phát động các phong trào thi đua xây dựng mô hình về ATTP. Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vận động Nhân dân chú trọng thực hiện công tác bảo đảm ATTP, nhất là trong sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán; tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng 70 mô hình khu dân cư tự quản về ATTP; xây dựng 5 mô hình khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; hướng dẫn giám sát, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thực phẩm tại khu dân cư.

Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn", “Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”; trực tiếp chỉ đạo xây dựng 39 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Đông Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa...; xây dựng 310 tổ tự quản bảo vệ môi trường nông thôn với hơn 105.000 hội viên cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; 235 mô hình hội nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về ATTP; phát huy hiệu quả 49 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn do hội xây dựng; chỉ đạo xây dựng các mô hình trồng dưa lê siêu ngọt phủ bạt tại xã Thạch Bình (Thạch Thành), mô hình chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa)...

Hội Cựu chiến binh (CCB) tiếp tục thành lập và duy trì 218 câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, vệ sinh ATTP; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình CCB sản xuất rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm ATTP của HTX, tổ hợp tác, trang trại do hội viên CCB làm chủ.

Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ Thanh niên xung kích đảm bảo ATTP, Đội thanh niên tự quản đảm bảo ATTP trong công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực chợ, đền, chùa trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP”, đến nay đã nhân rộng được 1.255 mô hình trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 28 mô hình “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; nhân rộng được 583 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; duy trì và hướng dẫn thành lập mới Câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”..., góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và Nhân dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Ông Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thường xuyên, hiệu quả đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP; kiến thức và pháp luật về ATTP, nhất là Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm.

