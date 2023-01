Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong trường học cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các nhà trường quan tâm thực hiện. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

Học sinh Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Nông Cống trong giờ ăn trưa.

Trường Mầm non Vạn Thắng (xã Vạn Thắng, Nông Cống) có tổng số 310 học sinh, 100% học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường. Xác định công tác đảm bảo ATVSTP là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, do đó nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, ăn sạch, uống sạch. Cô Lê Thị Lâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thắng, cho biết: “Quá trình tổ chức bán trú cho học sinh, nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, nhà trường chỉ ký kết hợp đồng với các cơ sở cung cấp có uy tín, nguồn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Quá trình chế biến, yêu cầu các nhân viên dinh dưỡng thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh từ dụng cụ chế biến, đến sơ chế, nấu ăn, chia ăn cho trẻ... Những năm qua, tại trường chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên, chúng tôi không dám chủ quan, lơ là, bởi vấn đề ATTP là liên quan đến tính mạng con người”.

Được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khu bếp, khu nhà ăn riêng biệt, tủ nấu cơm, tủ sấy bát, hệ thống báo cháy tự động an toàn,... Trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Nông Cống, Nông Cống), có đầy đủ các điều kiện để tổ chức bán trú an toàn cho trẻ. Cô Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, cho biết: “Để đảm bảo ATVSTP, nhà trường đã chú trọng việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Bên cạnh đó, nỗ lực thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSTP như chỉ nhập thực phẩm theo hợp đồng mua bán với đơn vị cung ứng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi mới. Quá trình giao nhận thực phẩm được Ban kiểm soát thực phẩm nhà trường gồm Ban giám hiệu, Thanh tra Nhân dân, giáo viên, phụ huynh... cùng thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng. Nhà trường kiên quyết “nói không” với thực phẩm đông lạnh, thực phẩm có dấu hiệu không tươi mới, không đảm bảo chất lượng”.

Cùng với việc hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Thanh Hóa cũng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo ATVSTP bếp ăn trường học. Thường xuyên phối hợp với Chi cục VSATTP tỉnh tiến hành giám sát ATTP tại các bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn thành phố; tập trung giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về bảo đảm ATVSTP; hướng dẫn các trường nhận biết những nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, thực hiện nội dung “5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn” theo hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới; chế độ kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện công tác tự giám sát, phối hợp giám sát nguyên liệu đầu vào, quá trình sơ chế, chế biến, nấu, chia suất tại các bếp ăn tập thể trường học; hướng dẫn các nhà trường kiểm soát các loại thực phẩm được tặng hoặc chương trình giới thiệu, quảng cáo, hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức, cá nhân thực hiện trong khu vực trường học (nếu có) và hướng dẫn công tác báo cáo, thông báo cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý khi phát hiện hoặc nghi ngờ nguyên liệu, thực phẩm không an toàn...

Thầy giáo Lê Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hải 2 (TP Thanh Hóa), cho biết: “Thực hiện hướng dẫn của phòng GD&ĐT thành phố và các cơ quan chức năng, nhà trường đã thực hiện tốt việc mỗi tuần có ít nhất 1 buổi ăn theo thực đơn cân bằng dinh dưỡng; lưu mẫu thức ăn đủ 24-36 tiếng; tăng cường tham mưu đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức bán trú; tăng cường phối hợp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đầu vào các loại thực phẩm, phụ gia, nước uống, đảm bảo các thực phẩm đưa vào nhà trường đều có nguồn gốc, hạn sử dụng...”.

Toàn tỉnh hiện có 540 trường học có tổ chức bán trú từ 200 suất ăn trở lên do Chi cục VSATTP tỉnh quản lý. Trong năm 2022, Chi cục VSATTP đã tiến hành nhiều đợt thanh kiểm tra, phát hiện, xử phạt hành chính 9 vụ vi phạm VSATTP trong trường học vì các vi phạm về hồ sơ sổ sách, hệ thống lưới chắn côn trùng, động vật gây hại sơ sài, chưa đảm bảo theo quy định... với tổng số tiền xử phạt hành chính là 58 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng, Chi cục VSATTP tỉnh cho biết: Để đảm bảo ATVSTP trong các bữa ăn bán trú cho học sinh, Chi cục thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tại các bếp ăn tập thể trong trường học. Qua đó kịp thời phát hiện những bất cập, tồn tại để yêu cầu các nhà trường khẩn trương khắc phục. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra có sự hướng dẫn, tuyên truyền các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình, từ nhập thực phẩm, sơ chế, bảo quản đến chế biến, đưa đến bàn ăn. Tất cả các khâu trong quy trình, đều phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Luật An toàn thực phẩm, quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tuyệt đối về ATVSTP...

Bài và ảnh: Linh Hương