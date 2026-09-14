An thần ngủ ngon Tâm Bình - Giải pháp thảo dược cải thiện mất ngủ nhanh chóng

An thần ngủ ngon Tâm Bình được bào chế từ các thảo dược quý như Tâm sen, Lạc tiên, chiết xuất Bình vôi, Nữ lang... hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc như thuốc Tây. Rất nhiều người bị mất ngủ do tuổi tác, căng thẳng, sau sinh, hậu Covid-19 đã ngủ ngon trở lại nhờ dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Mất ngủ do tuổi tác

Mất ngủ ở người cao tuổi thường do tác động của nhiều yếu tố như quá trình lão hóa làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, nỗi lo bệnh tật, khủng hoảng về hưu... Sử dụng An thần ngủ ngon Tâm Bình là cách hiệu quả để bồi bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, giảm lo âu, điều hòa nhịp sinh học giúp tìm lại giấc ngủ tự nhiên.

Dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình, ông Huynh dễ ngủ và ngủ sâu giấc.

Ông Trần Xuân Huynh (67 tuổi, xã Hải Tiến, Ninh Bình) chia sẻ: “Hôm nào tôi cũng lên giường từ 10 giờ tối nhưng đến 1 giờ sáng mới chợp mắt. Ngủ chập chờn, đi vệ sinh 2 - 3 lần. Tính ra mỗi đêm ngủ được 3 tiếng, người gầy rộc đi. May xem tivi biết đến An thần ngủ ngon Tâm Bình, uống hết 1 hộp thì đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Dùng đến hộp thứ 3 thì ngủ không biết trời đất gì. Phải nói là tôi rất may mắn vì biết đến sản phẩm này, chỉ tốn khoảng 400.000 đồng đã ngủ ngon trở lại, chứ nhiều người chạy chữa tốn bao tiền của mà vẫn không ngủ được”.

Mất ngủ do căng thẳng, lo âu, trầm cảm

An thần ngủ ngon Tâm Bình tốt cho người bị mất ngủ do căng thẳng, lo âu, trầm cảm bởi có các thảo dược như Tâm sen, Lạc tiên, Lá vông, Bình vôi giúp dưỡng tâm an thần, giảm lo âu, dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc.

Chị Nguyễn Thị Hoài (39 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) từng lo lắng mất ăn mất ngủ khi phát hiện khối u thanh quản. Sau khi phẫu thuật khối u, tinh thần chị thoải mái hơn nhưng mất ngủ vẫn trầm trọng. Đi khám bác sĩ bảo nguyên nhân do lo âu, căng thẳng suốt thời gian dài. Uống thuốc theo đơn 3 tuần, chị ngủ li bì, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ. Ngừng thuốc thì đêm lại ngủ chập chờn hoặc thức chong chong. “Khi chuyển sang dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình, ngay tuần đầu tôi đã thấy dễ ngủ hơn, nằm tầm 20 phút là vào giấc. Dùng tiếp 2 tháng thì đã ngủ ngon một mạch tới 5h sáng”, chị kể.

Chị Hoài vui vẻ, khỏe khoắn sau khi tìm lại giấc ngủ nhờ An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Bị mất ngủ do trầm cảm, bà Nguyễn Thị Chuyền (60 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) thường xuyên thức trắng đêm. Có bao nhiêu tiền bà đều đổ ra chữa bệnh, từ uống thuốc của bệnh viện cho đến dùng hoa hòe, tâm sen, có đợt đi châm cứu, mát-xa hết 150.000 đồng/lần mà không đỡ. Dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình 3 tháng, hiện bà đã ngủ được 3 tiếng mỗi đêm, giấc ngủ sâu. Bà bảo sản phẩm hiệu quả mà giá lại hợp lý, chi phí dùng nửa tháng chỉ tương đương một buổi mát-xa, châm cứu nên bà sẽ dùng lâu dài để duy trì giấc ngủ.

Mất ngủ do áp lực công việc

Cứ khi nào stress vì công việc bận rộn, phát sinh trục trặc là chị Vũ Kim Sa (48 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hà My) lại bị mất ngủ, khi thì vài ngày, khi thì 1 - 2 tuần. Cả đêm chị cứ nằm nghĩ ngợi miên man, không thể ngủ nổi.

“Từ ngày biết đến An thần ngủ ngon Tâm Bình, mỗi khi stress là buổi tối tôi lại uống 2 viên. Nằm một lúc là vào giấc lúc nào không hay. Ngủ được nên sáng dậy người khỏe khoắn, đầu óc sáng suốt, tháo gỡ các công việc vướng mắc hiệu quả hơn”, chị phấn khởi chia sẻ.

Mất ngủ sau sinh, hậu Covid-19

Chị Nguyễn Thị Phượng (34 tuổi, chủ nhà thuốc ở Thanh Hóa) bị mất ngủ sau khi sinh bé thứ 2 và trầm trọng hơn từ khi mắc Covid-19. Trung bình 1 tuần có 2 - 3 ngày chị trằn trọc, khó ngủ, chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng/đêm.

Chị Phượng tư vấn khách hàng sử dụng An thần ngủ ngon Tâm Bình và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Là chủ nhà thuốc, chị đã thử nhiều sản phẩm thảo dược hỗ trợ giấc ngủ nhưng chỉ đến khi uống An thần ngủ ngon Tâm Bình, chị mới thực sự tâm đắc: “Uống 1 tuần, cảm giác đầu óc thư giãn nên đi vào giấc ngủ nhanh, đêm ngủ sâu giấc, sáng dậy không bị mệt. Sau 2 tháng, tôi đã lấy lại giấc ngủ tự nhiên như trước. Không chỉ riêng tôi mà nhiều khách hàng mất ngủ được tôi tư vấn mua An thần ngủ ngon Tâm Bình cũng có phản hồi tương tự”.

An thần ngủ ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền và vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp cải thiện mất ngủ hiệu quả, không gây tác dụng phụ, không lệ thuộc thuốc, hãy ra ngay nhà thuốc gần nhất để mua An thần ngủ ngon Tâm Bình hoặc gọi tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn.

Đinh Thùy