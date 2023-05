Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại xã Nga Tân

Ngày 15 và 16-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tập huấn phương án chữa cháy tại xã Nga Tân. Hoạt động có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia tại khu dân cư, lực lượng dân phòng.

Các lực lượng phối hợp và “Tổ liên gia an toàn PCCC” thôn 1, xã Nga Tân thực hành các tình huống PCCC và CNCH tại lễ ra mắt.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh; Công an huyện Nga Sơn và UBND xã Nga Tân đã ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư thôn 1, xã Nga Tân, đồng thời tuyên truyền, phổ biến lợi ích từ việc xây dựng và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã.

Ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư thôn 1, xã Nga Tân.

“Tổ liên gia an toàn PCCC” ra mắt và hoạt động với tiêu chí đạt hiệu quả cao nhất, là lực lượng xung kích về PCCC và CNCH tại khu dân cư nói riêng, và trên địa bàn xã Nga Tân nói chung. Vận động, hướng dẫn các hộ gia đình trong mô hình thực hiện PCCC theo các tiêu chí: Tự nguyện đóng góp, xã hội hóa kinh phí để trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, dụng cụ phá dỡ, hệ thống chuông báo cháy liên động…; đảm bảo ít nhất 2 lối thoát nạn trong nhà; cài đặt App “Báo cháy 114”, theo dõi Zalo Cục Cảnh sát PCCC, tập huấn kiến thức về PCCC…

Các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh bố trí cán bộ, chiến sỹ, phương tiện, dụng cụ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư thôn 1, xã Nga Tân.

Thực hành công tác sơ cấp cứu ban đầu.

Sau lễ ra mắt, các đơn vị đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy khu dân cư thôn 1. Qua những tình huống giả định, các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã được trang bị các kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH, kỹ năng sơ cấp cứu tại khu dân cư.

Mạnh Cường