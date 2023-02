Quảng Xương: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư

Ngày 17-2, Công an huyện Quảng Xương phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) tổ chức thực tập phương án CC và CNCH tại khu dân cư thôn Tiên Trang, xã Tiên Trang.

Hình ảnh tại buổi diễn tập.

Tình huống giả định: Vào khoảng 9 giờ 20 phút, xảy ra cháy tại nhà ông B, người thân trong gia đình khi phát hiện cháy đã nhanh chóng hô hoán, báo động cho các hộ dân liền kề bằng kẻng báo cháy của Tổ liên gia an toàn PCCC. Ngay sau đó, các hộ dân trong Tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng dân phòng đã nhanh chóng có mặt sử dụng bình chữa cháy đã được trang bị để khống chế, ngăn chặn cháy lan. Do bên trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy có nguy cơ lan rộng, người dân đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Tiên Trang và Công an huyện Quảng Xương đến chi viện, đồng thời tiếp tục khống chế không để đám cháy lan ra các khu vực cung quanh.

Người dân tham gia diễn tập.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an địa phương, lực lượng tại chỗ khống chế, dập tắt đám cháy, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan sang các khu vực xung quanh và nhà dân bên cạnh. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đánh giá cao công tác xử lý của các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC đã tổ chức khống chế đám cháy hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại của đám cháy gây ra trong thời gian đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Trong sáng cùng ngày, UBND xã Tiên Trang cũng đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại cụm dân cư số 3, thôn Tiên Trang. Thông qua buổi thực tập phương án CC và CNCH sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân, các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC và lực lượng dân phòng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư.

Cao Hường