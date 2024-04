Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về an toàn giao thông

Nhằm phát huy vai trò của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), góp phần làm giảm vi phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự ATGT, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã tích cực củng cố, kiện toàn duy trì hoạt động các mô hình tự quản ATGT ở các địa phương trong tỉnh và các đội hình đảm bảo trật tự ATGT tại các khu công nghiệp...

Các thành viên mô hình “Cổng trường tự quản về trật tự ATGT” tại Trường THPT Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn.

Đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang duy trì hoạt động 559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT tại 559 xã, phường, thị trấn; 120 mô hình “Cổng trường tự quản về ATGT”; 40 mô hình “Bến đò ngang an toàn”; 20 mô hình “Đường sắt an toàn” trên địa bàn tỉnh; 27 đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự cấp huyện. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã xây dựng các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, gắn biển Chipi ATGT; tổ chức ngày hội lái xe an toàn, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh niên... Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông, như: đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy; không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không tham gia cổ vũ đua xe trái phép; thành lập các đội hình tuyên truyền lưu động tuyên truyền về ATGT bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân và thanh, thiếu niên. Các huyện, thị, thành đoàn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phân luồng, sắp xếp vị trí đưa đón học sinh đảm bảo an ninh trật tự tại các trường tiểu học, THCS và THPT thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Chị Lê Thị Trang, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Tỉnh đoàn), cho biết: Nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình với các hoạt động phong phú thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong thanh, thiếu nhi. Đồng thời khẳng định tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự ATGT, qua đó xây dựng nhiều hành vi đẹp, cử chỉ văn hóa của đoàn viên, thanh, thiếu nhi khi tham gia giao thông, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông gây ra tại các địa phương trong tỉnh.

Thực hiện Đề án “Xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026”, các địa phương trong tỉnh cùng với các lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể đã tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ATGT. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về trật tự ATGT tại 150 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như các mô hình “Tổ tự quản tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, “Cổng trường tự quản về trật tự ATGT”, “Cựu chiến binh tự quản về trật tự ATGT”, “Tổ công nhân tự quản về trật tự ATGT”, “Chung tay bảo vệ đường sắt và tôi yêu đường sắt quê tôi”...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về trật tự ATGT, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương, lực lượng liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác cho các thành viên các mô hình tự quản bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về trật tự ATGT, góp phần làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông. Cùng với đó, lực lượng công an các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ tự quản xử lý các “điểm đen” về tai nạn và ùn tắc giao thông và ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

