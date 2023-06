Phường Lam Sơn phấn đấu giữ vững an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy

Chiều 8-6, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy (PCCC); đánh giá tiến độ thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và các giải pháp tăng cường; triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Lam Sơn trao giấy khen cho các cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; các kế hoạch của UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Lam Sơn đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 26-2-2023 về triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Lam Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau 3 tháng thực hiện, phường Lam Sơn đã xây dựng được 64 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, đạt 320% chỉ tiêu thành phố giao; xây dựng được 23 “Điểm chữa cháy công cộng”, đạt 460% chỉ tiêu TP Thanh Hóa giao (dẫn đầu 34 phường, xã). Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” được thành lập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa cũng như kỹ năng sử dụng các trang thiết bị PCCC, kỹ năng thoát hiểm, tổ chức chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra.

Công an phường Lam Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Để giữ vững ANTT, ngày 19-5-2023, Đảng ủy phường Lam Sơn đã ban hành Nghị quyết số 89-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Lam Sơn”; Ban chỉ đạo ANTT phường ban hành Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 22-5-2023 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Đại diện Tổ dân phố 8 phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 1 tháng ra quân, Công an phường Lam Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường tăng cường quản lý các đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, quản lý số thanh thiếu niên hư trên địa bàn, quản lý các đối tượng băng ổ nhóm. Rà soát, thống kê, điều tra cơ bản, bổ sung đối với số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán karaoke, các quán Bar, pub, louge trá hình..., không để xảy ra chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, xử lý nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm, lập hồ sơ xử lý 47 trường hợp. Phối hợp với Ban quản lý các chung cư giải quyết cơ bản tình trạng đậu đỗ ô tô, xe máy gây cản trở, ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tội phạm trộm cắp tài sản. Phân công lực lượng tiến hành kiểm tra 84 nhà trọ, các cơ sở kinh doanh và các địa điểm có biểu hiện phức tạp về ANTT…

Tại hội nghị, phường Lam Sơn đã triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; công bố quyết định thành lập mô hình PCCC giai đoạn 2.

Lãnh đạo phường Lam Sơn trao giấy khen cho các tập thể.

Lãnh đạo UBND phường Lam Sơn trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 2 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng mô hình PCCC trên địa bàn phường.

Tố Phương