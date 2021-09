Đối tượng cầm đầu ổ nhóm giết người ở Nga Sơn ra đầu thú

Đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy), sinh năm 1982 trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn - là đối tượng cầm đầu trong vụ án giết người ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn là đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Đối tượng Bùi Văn Thảo đã đến cư quan Công an đầu thú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thảo cùng 2 “đàn em” của Thảo là Đỗ Xuân Hưởng, sinh năm 1995 ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và Mai Văn Lệnh, sinh năm 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn về hành vi giết người. Tuy nhiên, Bùi Văn Thảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương chiều 22-9, Bùi Văn Thảo đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú và khai báo mọi hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Bùi Văn Thảo là đối tượng cầm đầu ổ nhóm đã dùng hung khí gồm: dao (dạng phớ) và tuýp sắt đánh, chém trọng thương 2 anh em: Bùi Văn Học và Bùi Văn Đức, ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn vào tối ngày 9-9.

Thái Thanh