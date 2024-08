6 tọa độ “sống ảo” mới tại Đà Nẵng: Sang chảnh hay lãng mạn đều có đủ

Không phải biển Mỹ Khê hay những cây cầu nổi tiếng, loạt tọa độ “sống ảo” mới nổi này đang khiến hội đam mê xê dịch muốn đặt vé máy bay đến Đà Nẵng ngay để kịp chụp hình “bắt trend”.

Nếu có ý định du lịch đến Đà Nẵng trong thời gian tới, thay vì dừng chân tại những chốn quen, hãy thử thay đổi khẩu vị với loạt địa điểm mới nổi dưới đây, đảm bảo bạn sẽ phải “xiêu lòng”.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Từng được World Travel Awards vinh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không chỉ mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp lôi cuốn của cảnh sắc thiên nhiên tựa thiên đường nhiệt đới của bán đảo Sơn Trà mà còn sở hữu không gian kiến trúc độc đáo với nhiều góc “check-in” vạn người mê. Một trong số đó phải kể đến khu vực ban công sảnh chờ thuộc tầng Heaven (Thiên đường) của khu nghỉ dưỡng.

Từ đây, du khách có thể “thả dáng” cùng chiếc view thần thánh với vẻ đẹp đất trời và núi biển ôm trọn khung hình. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Bill Bensley, không gian tinh tế mang phong cách Việt Nam đan xen nét cổ điển sang trọng Châu Âu của khu nghỉ dưỡng luôn là điểm nhấn, giúp những tấm hình check-in của bạn sang - xịn - mịn hơn bao giờ hết. Thời điểm lý tưởng nhất để bạn có những tấm hình tuyệt đẹp tại đây là vào buổi bình minh hay hoàng hôn với ánh sáng dịu ngọt và một chút nắng nhẹ.

Địa chỉ: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Bãi Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Show diễn Symphony of River - Da Nang Downtown

Diễn ra vào 20h30 mỗi ngày tại “quận giải trí mới” Da Nang Downtown, Symphony of River là sự kết hợp kỳ diệu giữa âm nhạc giao hưởng cổ điển, những bài hát bất hủ, được tái hiện cùng những màn trình diễn flyboards & jetski gay cấn đến “nghẹt thở” và những màn vũ đạo đầy mê hoặc trên sân khấu nổi bên sông Hàn thơ mộng.

Trong đó, phần chiếm trọn spotlight của show diễn phải kể đến bữa tiệc ánh sáng kéo dài 7 phút, với những hiệu ứng pháo hoa “thiên biến vạn hóa” cả về tạo hình lẫn màu sắc. Đây cũng chính là “phông nền” chụp ảnh selfie được nhiều du khách săn đón thời gian gần đây. Để có được vị trí đắc địa cho những tấm hình sống ảo cùng pháo hoa, du khách nên tranh thủ đến show sớm để có được chỗ ngồi ưng ý.

Địa chỉ: Da Nang Downtown, đường 2/9 (Đối diện Quảng trường 29/3)

Tiểu cảnh Rối Việt - Da Nang Downtown

Không chỉ show Symphony of River, du khách đến Da Nang Downtown còn để tìm kiếm một góc check in rất “thuần Việt”. Đó là tiểu cảnh Rối Việt tại cổng chào của tổ hợp vui chơi giải trí. Những nhân vật đặc trưng của nghệ thuật rối Việt như chú Tễu, nàng Tiên, người nông dân được thiết kế lại ngộ nghĩnh và độc đáo. Đặc biệt, đây cũng là nơi có 1-0-2 khi bạn có thể check in mô hình rối Việt cưỡi Jetski – đặc trưng của show diễn Awaken River và Symphony of River tại Da Nang Downtown.

Với góc check-in này, những kiểu trang phục năng động và khỏe khoắn sẽ cực kỳ phù hợp khi “lên hình”.

Địa chỉ: Da Nang Downtown, đường 2/9 (Đối diện Quảng trường 29/3)

Quảng trường Nhật thực – Sun World Ba Na Hills

Với không gian rộng hơn 60.000m2, Quảng trường Nhật Thực được xem là điểm giao thoa giữa giữa Vương quốc Mặt Trời và Vương quốc Mặt Trăng tại Sun World Ba Na Hills với điểm nhấn là công trình Chóp nón đẹp mắt, được nhiều du khách quốc tế ví là “bảo tàng Lourve” phiên bản Việt Nam.

Từ quảng trường Nhật thực, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh của lâu đài màu hồng Pink Castle và có những bức ảnh ấn tượng với công trình Chóp nón.

Địa chỉ: Sun World Ba Na Hills, thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Tàu hỏa leo núi – Sun World Ba Na Hills

Xuất phát từ ga Giếng Thần và dừng lại ở ga Hang Rồng, tuyến tàu hỏa leo núi số 2 tại Sun World Ba Na Hills không chỉ đưa du khách vào chuyến du ngoạn giữa không gian kỳ vĩ và tráng lệ mà còn mang đến những góc check-in độc đáo trên hành trình khám phá đỉnh núi Chúa.

Theo nhận xét của nhiều du khách, hình ảnh những toa tàu mang sắc đỏ len lỏi qua những vòm cây xanh ngát hay những công trình mang tính biểu tượng của Bà Nà dễ gợi liên tưởng đến những phân cảnh tuyệt đẹp trong các bộ phim giả tưởng, nơi họ lên tàu để du hành tới những vùng đất kỳ diệu mới.

Địa chỉ: Sun World Ba Na Hills. thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Vòng quay Thiên Mã – Sun World Ba Na Hills

Mở cửa từ 8h30-17h hàng ngày tại Sun World Ba Na Hills, Vòng quay thiên mã – trò chơi đưa bạn về tuổi thơ với những chú ngựa gỗ mở ra không gian tựa như thế giới cổ tích với những chiếc đu quay được trang trí lộng lẫy.

Đây cũng là điểm check-in “được lòng” nhiều du khách thời gian gần đây. Không ít người từng “bắt gặp” địa điểm này ở bối cảnh những bộ phim tình cảm Hàn Quốc hoặc châu Âu.

Địa chỉ: Sun World Ba Na Hills, thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Tùng Dương