Nhưng nhìn tổng thể, trước yêu cầu phát triển mới giữa điều kiện toàn cầu hóa, trong rất nhiều vấn đề, nổi bật 5 mệnh đề lớn nhất trong công cuộc đổi mới hiện nay, không thể không tiếp tục trả lời:

Một là tự do. Đất nước độc lập nhưng Nhân dân phải được hưởng hạnh phúc, tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói. Vì thế nếu giữ gìn giá trị toàn vẹn của độc lập là một công việc khó khăn thì phát triển tự do luôn đang là một chân trời lớn nhưng tất yếu, đang đầy khó khăn và cả chông gai. Song chúng ta đang quyết đi tới, vì sự bảo đảm nhu cầu tự nhiên và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đó là tiền đề của nền dân chủ chân chính.

Hai là dân chủ. Hơn 75 năm qua, mệnh đề đó làm nên tiêu ngữ của thể chế Việt Nam dân chủ cộng hòa, là mục tiêu của thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dân chủ là việc trước hết và là mục tiêu cuối cùng: dân là gốc của nước.

Ba là pháp quyền. Dân chủ không thể không được bảo đảm bằng pháp quyền. Đó là bản chất Nhà nước dân chủ của ta, khi lấy pháp luật làm thượng tôn. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ năm 1922 đã khẳng định vai trò của pháp luật bằng hai câu thơ: “Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (Việt Nam yêu cầu ca).

Bốn là đạo đức: Quốc pháp vô thân, quốc pháp thượng tôn. Kinh nghiệm lịch sử đã và đang cho thấy, không một thể chế chính trị nào, cho dù hoàn bị và khả thi tới bao nhiêu, có thể vận hành thành công trên một nền tảng đạo đức không tương dung.

Năm là phát triển. Đó là thước đo sự tiến bộ xã hội, văn minh và hiện đại. Một đất nước Việt Nam truyền thống và hiện đại, hài hòa và khoan dung, dân chủ và kỷ cương, thủy chung và minh bạch, bản sắc và hội nhập, độc lập và hòa mục là những phẩm chất mà chúng ta cần hướng tới và xây dựng đất nước CNH, HĐH. Đó là con đường phát triển tất yếu của dân tộc phù hợp với bước đi của thế giới.