6 bài học kinh nghiệm quý từ dự án đường dây 500k V mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Tại hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng dự án đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tổ chức sáng 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm quý.

Nếu như ĐZ 500 kV mạch 1 được triển khai đầu tư xây dựng bằng tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, ĐZ 500 kV mạch 2 bằng tinh thần phát huy nội lực, khả năng tự cường dân tộc, thì Dự án ĐZ 500kV mạch 3 được triển khai trên tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, người dân đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đổi mới cách làm để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ thăm, động viên công nhân thi công dự án trên địa bàn Thanh Hóa. Ảnh: TL.

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh: “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.

Từ thành công của các Dự án mạch 3, EVN đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý đó là:

Thứ nhất là bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các Dự án được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo), Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương các cấp.

Thứ hai, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Tư tưởng phải thông. quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả, dễ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá". Hàng tháng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp họp để kiểm tra tiến độ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trong điểm ngành năng lượng tổ chức họp định kỳ 2 tuần 1 lần dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Từ đó đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, phân rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết để thúc đẩy tiến độ.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ. Vụ thị trường châu Á - châu Phi, các thương vụ tại Nga, Trung Quốc, Ân Độ tích cực tháo gỡ các vướng mắc liên quan đối với các lô hàng nhập khẩu. Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo điều kiện cao nhất để các vật tư, thiết bị nhập khẩu được thông quan nhanh nhất. Bộ Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo phê duyệt phương án kéo dây qua đường bộ, qua sông nhanh nhất, chỉ đạo các đơn vị vận tải ưu tiên vận chuyển hàng hóa vật tư cho dự án.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên kiểm tra, động viên người lao động tại các công trường. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo EVN/EVNNPT và các Ban Quản lý dự án thường trực có mặt tại công trường, tại các nhà máy để đôn đốc tiến độ thi công, tiến độ cung cấp vật tư thiết bị. Các nhà thầu tư vấn thiết kế, chế tạo cột thép, nhà thầu xây lắp bố trí lãnh đạo có thẩm quyền bám trực tại công trường, nhà máy để chỉ huy đến từng tổ/đội/nhóm, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hoá).

Thứ ba, là sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người dân địa phương. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “4 tại chỗ”, người dân và các doanh nghiệp địa phương tham gia cung cấp nguyên vật liệu, máy thi công, tham gia thi công các hạng mục phù hợp với năng lực.

Kết quả, các dự án đã huy động tại các địa phương: 2.267 máy thi công các loại, chiếm 92% tổng số máy thi công: 7.273 người, chiếm 90% lao động phổ thông; mua vật liệu xây dựng của 226 công ty, chiếm 95% tổng khối lượng.

Kết quả, các dự án đã huy động tại các địa phương: 2.267 máy thi công các loại, chiếm 92% tổng số máy thi công: 7.273 người, chiếm 90% lao động phổ thông; mua vật liệu xây dựng của 226 công ty, chiếm 95% tổng khối lượng. Việc thực hiện tốt công tác “4 tại chỗ” làm cho lợi ích của người dân và doanh nghiệp hài hòa, tiến độ dự án được đầy nhanh, người dân tại các địa phương hiểu được tầm quan trọng của dự án, ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, đất sản xuất để thi công làm cho công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh và không xảy ra khiếu kiện.

Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa và đường dây đấu nối hoàn thành và đóng điện vào ngày 28/6. Ảnh: TL.

Thứ tư, sự cố gắng nỗ lực, chung sức, chung lòng của tất cả các lực lượng tham gia xây dựng. Các nhà thầu cung cấp cột thép, nhà thầu thi công xây dựng đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực cùng chủ đầu tư vượt mọi khó khăn, tổ chức sản xuất, thi công “3 ca 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, tết, ngày nghỉ", đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu.

EVN/EVNNPT phát huy toàn bộ sức mạnh nội sinh và tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", huy động hơn 3.300 cán bộ, công nhân trong các đơn vị của ngành Điện trên mọi miền đất nước tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công các dự án.

EVN/EVNNPT phát huy toàn bộ sức mạnh nội sinh và tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi", huy động hơn 3.300 cán bộ, công nhân trong các đơn vị của ngành Điện trên mọi miền đất nước tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công các dự án. Sự quyết tâm, dồn toàn lực và kết quả đạt được trong quá trình thi công các Dự án DZ 500kV mạch 3 của EVN/EVNNPT đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và người dân, góp phần nâng cao hình ảnh người thợ điện, hình ảnh ngành Điện Việt Nam luôn phấn đấu, cống hiến hết mình vì dòng điện cho đất nước, cho Nhân dân.

Các Tập đoàn Viettel, PVN và VNPT đã cùng chung sức cử 12 tổ đội với gần 250 người tham gia dựng cột. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kịp thời vận chuyển gần 1.000 container vật tư thiết bị nhập khẩu để bàn giao cho các đơn vị thi công. Quân khu IV đã cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, kéo dây tại các vị trí thi công khó khăn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng Quân đội, Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các Tập đoàn nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ các địa phương đã cùng với EVN/EVNNPT, các nhà thầu phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả theo đúng tình thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Các Tập đoàn Viettel, PVN và VNPT đã cùng chung sức cử 12 tổ đội với gần 250 người tham gia dựng cột. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kịp thời vận chuyển gần 1.000 container vật tư thiết bị nhập khẩu để bàn giao cho các đơn vị thi công. Quân khu IV đã cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, kéo dây tại các vị trí thi công khó khăn. Lực lượng Công an thường xuyên bám sát công trường đảm bảo an ninh trật tự. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên 09 tỉnh đã phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, huy động 465 đội với 6.272 thanh niên tình nguyện tham gia tại 297 điểm thi công, hỗ trợ vận động người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, vận chuyển vật tư thiết bị, đảm bảo công tác an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tham gia hỗ trợ kéo dây tại khu vực thi công xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn).

Thứ năm, là vai trò quan trọng của công tác truyền thông. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên Nhân dân địa phương hiểu được tầm quan trọng của dự án luôn đồng thuận và ủng hộ các dự án. Các cơ quan truyền hình, báo chí ở trung ương và địa phương đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, kịp thời có mặt tại công trường để ghi nhận và đưa tin, tạo nên nhiều bài báo, thước phim với nhiều hình ảnh đẹp làm lay động lòng người về cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động đang vượt khó trên công trường, góp phần động viên, tạo động lực và lan tỏa cảm hứng hăng say lao động đến các công trình quan trọng, trọng điểm khác của đất nước.

Tính từ khi Dự án được khởi công đến thời điểm hoàn thành, đóng điện đã có hơn 6.600 tin bài được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác nhau như truyền hình quốc gia địa phương, báo điện tử, báo giấy, mạng xã hội, thu hút sự quan tâm theo dõi và tương tác của nhiều triệu lượt khán giả, bạn đọc trên mọi miền đất nước.

Thứ sáu, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác thi đua, động viên tinh thần hăng say lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động, khích lệ tinh thần làm việc hăng say trên công trường. Phát động sơ kết nhiều phong trào thi đua như: “Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất: Chăm lo đời sống tốt nhất”; Chiến dịch thi đua nước rút “45 ngày đêm hoàn thành các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối"... Các phong trào được chủ đầu tư, nhà thầu thi công, gia công chế tạo cột thép và các đơn vị liên quan với khoảng 30.000 người lao động nhiệt tỉnh hưởng ứng tạo động lực, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

