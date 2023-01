Trung tâm Y tế huyện Như Xuân: Nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng

Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Như Xuân đã chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế; tăng cường công tác giám sát dịch tễ và phân công cán bộ bám sát từng địa bàn...

Triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng tại xã Hóa Quỳ.

Hệ thống giám sát dịch được củng cố, thực hiện công tác phòng, chống dịch với phương châm: Tích cực, chủ động phát hiện sớm, xử lý ổ dịch tích cực kịp thời, dập tắt dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lây lan ra diện rộng. Hạn chế tỷ lệ mắc không để tử vong do dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống... Vì thế, trong năm trung tâm đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao về lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm soát và ngăn ngừa tối đa các bệnh truyền nhiễm gây dịch, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, giữ được thế ổn định, không để dịch bệnh lớn xảy ra, triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh COVID-19..., góp phần đáng kể trong việc cải thiện các chỉ tiêu sức khỏe của người dân trên địa bàn toàn huyện.

Kiểm tra sức khỏe cho trẻ tại Trạm Y tế xã Cát Tân.

Bên cạnh đó, trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, củng cố, duy trì 14 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, xây dựng thành công xã Thanh Xuân đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế với số điểm được Sở Y tế thẩm định đạt 89,5 điểm; trong tháng 12-2022 hoàn thiện hồ sơ trình Sở Y tế thẩm định xã Xuân Hòa đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, nâng tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí lên 100%; đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết, xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và dự phòng bệnh...

Năm 2023, trung tâm tiếp tục duy trì thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách và người nghèo với các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, góp phần thực hiện định hướng công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe. Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, củng cố y tế cơ sở, phát huy năng lực lãnh chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống dịch chủ động, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch..., phấn đấu không để dịch lớn xảy ra, hạn chế thấp nhất tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

Ngô Thế Hà

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Như Xuân