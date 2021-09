Thiết bị Y tế Minh Hiệp: Nhà phân phối máy tạo oxy Owgels nhập khẩu uy tín

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp như hiện nay thì thiết bị y tế tại nhà như máy tạo oxy, nhiệt kế, máy khử khuẩn là mặt hàng được các gia đình tìm mua nhiều nhất. Thiết bị Y tế Minh Hiệp tự hào là nhà phân phối máy tạo oxy uy tín với nhiều năm kinh nghiệm đã giới thiệu đến thị trường dòng máy tạo Owgels nhập khẩu, chất lượng, giá cạnh tranh.

Máy tạo oxy Owgels: Sản phẩm không thể thiếu trong mùa Covid

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp cùng với chương trình điều trị F0 tại nhà thì nhu cầu sử dụng máy tạo oxy ngày càng cao hơn. Do đó, thời gian gần đây thị trường thiết bị y tế nói chung và thị trường máy tạo oxy đã diễn ra rất nhộn nhịp. Các công ty thiết bị y tế không ngừng tìm hiểu, nhập khẩu và giới thiệu đến khách hàng những dòng máy tạo oxy chất lượng, an toàn phù hợp với nhu cầu của người sử dụng với giá cả cạnh tranh. Được chú ý nhất có thể kể đến dòng máy Owgels nhập khẩu từ Đức mà Công ty Thiết bị Y tế Minh Hiệp giới thiệu trong thời gian gần đây.

Ngay từ lúc những ngày đầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam dòng máy tạo oxy y tế Owgels đã được người dùng đặc biệt chú ý đến không chỉ bới tính ứng dụng cao trong lúc đại dịch COVID-19 mà giá thành, thiết kế, công dụng, cách dùng cũng đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của người sử dụng. Ấn tượng đầu tiên về dòng máy Owgels là được sản xuất bởi thương hiệu hàng đầu về công nghệ, khoa học hiện nay, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, hàng cam kết chất lượng vượt trội.

Máy tạo oxy Owgels ZY-603 3 Lít

Một yếu tố giúp máy tạo oxy Owgels nhận được sự đánh giá cao của người dùng là được sản xuất hoàn toàn tại Đức, sản phẩm được kiểm nghiệm chất lượng và đạt chứng nhận toàn cầu như FDA, CE giúp người dùng luôn rất yên tâm về chất lượng, tính an toàn của máy.

Máy tạo oxy y tế Owgels là thiết bị ưu việt có thể tạo ra nguồn oxy sạch, tinh khiết với nồng độ cao trên 90%, dung tích đa dạng, tùy chỉnh để phù hợp nhất theo tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân. Lý do khiến máy tạo oxy của hãng này được đánh giá cao là bởi máy tạo oxy nhanh chóng, ngay lập tức mà không có bình chứa oxy nên đảm bảo quá trình sử dụng được an toàn hơn.

Máy tạo oxy Owgels OZ-501TW0 5 lít

Không chỉ là thiết bị tạo oxy y tế sạch mà các dòng máy tạo oxy Owgels còn tích hợp chức năng xông khí dung - chuyển hóa thuốc dạng nước sang dạng khí dùng qua đường mũi họng. Đây là chức năng rất hữu ích trong điều trị các bệnh về hô hấp, hen suyễn, viêm phổi,... Máy được khuyên dùng tại nhà để cung cấp oxy, hỗ trợ điều trị Covid-19 bởi cách dùng đơn giản, có thể sử dụng mà không cần phải là nhân viên y tế.

Thiết bị Y tế Minh Hiệp cũng giới thiệu ra thị trường nhiều dòng máy tạo oxy Owgels khác nhau, phong phú từ chức năng, công dụng, kích thước đến giá thành của sản phẩm. Máy cũng được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về hiệu quả hoạt động, tính năng ưu việt, an toàn và phù hợp sử dụng trong hỗ trợ điều trị F0 mắc COVID-19, dùng cấp oxy cho người bệnh tại nhà.

Thiết bị Y tế Minh Hiệp: Nhà phân phối máy tạo oxy Owgels chính hãng của Đức

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Thiết bị Y tế Minh Hiệp nhập khẩu máy tạo oxy Owgels nguyên kiện trực tiếp từ Đức về Việt Nam để phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước trước tình hình dịch diễn biến phức tạp. Có thể nói vào thời điểm mà các ca bệnh ở TP Hồ Chí Minh đều tăng trên 4 con số mỗi ngày, hàng trăm ngàn F0 không triệu chứng đang điều trị tại nhà thì máy tạo oxy Owgels là thiết bị y tế không thể thiếu giúp người bệnh an tâm điều trị bệnh không lo thiếu nguồn oxy, luôn có oxy để dùng và giúp giảm được tình trạng nhập viện nguy kịch.

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-501PWO

Ông Nguyễn Đức Hiệp - CEO của Thiết bị Y tế Minh Hiệp chia sẻ: “Chúng tôi mang đến cho khách hàng những dòng máy tạo oxy Owgels chất lượng, chính hãng, giá thành hợp lý, cách dùng đơn giản để bệnh nhân và người nhà có thể sử dụng dễ dàng tại nhà”.

Máy tạo oxy của Thiết bị Y tế Minh Hiệp được nhập khẩu nguyên kiện, đảm bảo chính hãng với đầy đủ chứng nhận về chất lượng.

Thiết bị Y tế Minh Hiệp là nhà phân phối uy tín tại TP. Hồ Chí Minh, luôn đặt lợi ích sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu, do đó không có tình trạng đẩy giá thành sản phẩm lên cao nhằm trục lợi, máy tạo oxy Owgels tại đây luôn có giá cạnh tranh so với nhiều cơ sở khác trên thị trường. Không chỉ vậy, Thiết bị Y tế Minh Hiệp có nhiều dòng máy với mức giá từ bình dân đến cao cấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hàng chính hãng nên người dùng có thể an tâm lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình.

Thông tin chi tiết xin quý khách hàng vui lòng liên hệ: Hotline: 0909.086.365 Email: thietbiyteminhhiep@gmail.com Địa chỉ: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://thietbiyteminhhiep.com/ Reddit: https://www.reddit.com/user/thietbiyteminhhiep

LN