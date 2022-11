Ngân hàng Mô Vinmec nhận chứng nhận AABB hàng đầu thế giới

Thông tin tham khảo AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - Hiệp hội về y học truyền máu và liệu pháp sinh học tiên tiến) là một hiệp hội phi lợi nhuận quốc tế đại diện cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến các lĩnh vực y học truyền máu và liệu pháp tế bào trên toàn thế giới. Một số tổ chức cung cấp chứng nhận cho các phòng thí nghiệm như: Accreditation of Cellular Therapy (FACT), American Association of Blood Banks (AABB), and Joint Accreditation Committee-ISBT and EBMT (JACIE)... Với phương châm thúc đẩy truyền máu và phát triển liệu pháp tế bào toàn cầu, hiệp hội AABB cam kết đảm bảo sức khỏe cho người bệnh bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn, phương pháp cũng như các chương trình giáo dục với trọng tâm tối ưu hóa sự chăm sóc, an toàn cho cả người bệnh và người hiến tặng. Nhân dịp Ngân hàng Mô Vinmec nhận chứng nhận quốc tế AABB, khách hàng của Vinmec sẽ nhận được ưu đãi lên tới 5.000.000 VNĐ cho các gói lưu trữ máu cuống rốn/ dây rốn (không áp dụng tại Vinmec Phú Quốc, chương trình khuyến mại có điều kiện đi kèm)