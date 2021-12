Dược phẩm Tâm Bình: Giữ vững chữ “Tâm”, “làm thật sẽ bền”

Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, bằng cái “Tâm” hướng tới người bệnh, chữ “Đức” trong hoạt động kinh doanh, kết hợp với tài năng, trí tuệ và tâm huyết, Dược phẩm Tâm Bình đã trở thành thương hiệu Đông dược uy tín và là cái tên quen thuộc của đông đảo người dân Việt Nam.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Dược phẩm Tâm Bình.

11 năm kiên định với triết lý “làm thật sẽ bền”

Ngày 13-12-2010 Dược phẩm Tâm Bình được thành lập với cái tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình dưới sự dẫn dắt của dược sĩ, Tổng Giám đốc Lê Thị Bình.

Ra đời trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều “ông lớn” trong ngành dược cũng lao đao, không ít doanh nghiệp mới thành lập “chết yểu”… Dược phẩm Tâm Bình cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, bằng khát vọng “làm thuốc cứu người”, dược sĩ Lê Thị Bình đã đưa ra chiến lược cụ thể, biến khó khăn thành lợi thế phát triển. Đó là, khai thác thế mạnh dược liệu có sẵn ở Việt Nam và phát huy bài thuốc cổ phương lâu đời, kết hợp với phương pháp sản xuất hiện đại. Chính lối đi riêng này đã giúp Tâm Bình không ngừng vươn lên, tìm chỗ đứng và khẳng định thương hiệu.

Thấm nhuần triết lý kinh doanh “làm thật sẽ bền”, ngay từ trong định hướng phát triển, Tâm Bình đã xác định lấy chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt làm nên thành công. Chính vì vậy, mọi quy trình sản xuất đều được kiểm soát một cách chặt chẽ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sao tẩm dược liệu, bào chế cho đến đóng thành phẩm. Công ty cũng xây dựng vùng chuyên canh cung cấp dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP - WHO và nhà máy hiện đại GMP để sản phẩm đến tay người bệnh đảm bảo an toàn, chất lượng, giá thành hợp lý.

Triết lý kinh doanh làm thật sẽ bền còn thể hiện trong thông điệp truyền thông giới thiệu sản phẩm. 11 năm qua, Tâm Bình kiên định lối đi gần gũi, mộc mạc với những câu slogan đậm chất văn hóa Việt Nam như: “Đau lưng mỏi gối tê tay/ Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình” hay “Rối loạn tiêu hóa chớ lo/ Đại tràng ổn định là do Tâm Bình”... Điều này đã giúp Tâm Bình như “điểm sáng ngược dòng” in sâu vào tiềm thức của người Việt và là địa chỉ tin cậy cho người bệnh khắp mọi miền đất nước.

Trở thành thương hiệu đông dược uy tín

Lấy chữ “Tâm” làm gốc cho sự phát triển, chữ “Đức” trong hoạt động kinh doanh, hơn một thập kỷ qua, Dược phẩm Tâm Bình đã cho ra đời nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình được phân phối rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và nhận hàng loạt giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng…

Dược phẩm Tâm Bình lọt Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam.

Dược phẩm Tâm Bình đã khẳng định sự lớn mạnh khi nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý như: Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, 7 năm liên tiếp được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu thủ đô”, Top 100 doanh nghiệp bền vững, Top 60 doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, Cúp Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Hàng ngàn lá thư cảm ơn được gửi về Công ty, chứng tỏ niềm tin của người bệnh vào chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Đó là “trái ngọt” sau những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của “nữ thuyền trưởng” Lê Thị Bình và cán bộ công nhân viên Tâm Bình. Đúng với câu thơ Đại tá Phạm Quy gửi tặng: “Dược Tâm Bình - Dược của dân/Nơi người bệnh gửi muôn phần yêu thương”

Mục tiêu phát triển mới, sáng tạo

Thị trường dược Việt Nam vốn đã cạnh tranh khốc liệt, nay lại càng dữ dội hơn khi xu hướng sử dụng sản phẩm đông dược đang bão hòa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiểu được điều đó, Dược phẩm Tâm Bình đã chuyển hướng kết hợp tinh hoa Y học cổ truyền với tinh chất hiện đại đã được khoa học nghiên cứu và chứng minh lâm sàng để phát triển các sản phẩm mới.Nhờ đó, Mỡ máu Tâm Bình, Viganam Tâm Bình, Khớp AKA Tâm Bình, Đại tràng Extra Tâm Bình đã nhận được sự tin tưởng của người bệnh khắp cả nước và vinh dự được bầu chọn là Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

Với khát vọng tạo ra hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người Việt, năm 2022, Dược phẩm Tâm Bình tiếp tục cho ra mắt 2 sản phẩm mới là Bổ gan Tâm Bình và Hồi xuân Tâm Bình.

Năm 2021, cả thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID - 19, ngành dược cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, bằng sức mạnh nội lực và đặc biệt là các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, giá thành hợp lý, Dược phẩm Tâm Bình vẫn tăng trưởng vững mạnh. Điều này một lần nữa khẳng định, chiến lược phát triển của Tâm Bình là hoàn toàn đúng đắn, tạo đà cất cánh đưa Công ty từng bước hội nhập thị trường dược quốc tế.

Lan Anh