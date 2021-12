Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Xác định việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ cấp trên giao là góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nên thời gian qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch.

Căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2021, đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng ủy, ban giám đốc đã xây dựng các chương trình hành động và cụ thể hóa các chương trình hành động bằng nhiều giải pháp quan trọng theo hướng gắn kết chặt chẽ, sát thực tiễn với nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện để hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân... Đảng ủy bệnh viện đã coi trọng việc mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của cấp ủy. Qua đó phát huy được trí tuệ tập thể cấp ủy và vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên; các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy đảm bảo được tính khả thi và thống nhất khi triển khai thực hiện.

Trong năm, bệnh viện đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, như xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức tiếp đón, phân luồng, sàng lọc, cách ly, giãn cách xã hội. Xét nghiệm sàng lọc miễn phí cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân đến khám có yếu tố nguy cơ theo quy định của Bộ Y tế để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan bảo đảm an toàn bệnh viện. Thực hiện nghiêm túc mỗi bệnh nhân 1 người nhà chăm nuôi, tổ chức chăm sóc bệnh nhân toàn diện tại các khoa hồi sức tích cực 1, 2, gây mê hồi sức và các phòng cấp cứu của các khoa. Tiếp nhận điều trị bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân đi từ vùng dịch về. Tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, các đối tượng phục vụ và bệnh nhân thận nhân tạo đang điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ nhân lực thường trực sẵn sàng cấp cứu các tai biến do tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Tiếp nhận và điều trị tất cả các trường hợp tai biến nặng do tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, đã cứu sống được một trường hợp nguy kịch do sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin COVID-19. Xét nghiệm gần 200.000 mẫu cộng đồng ở tất cả các điểm dịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch COVID-19. Cử 33 cán bộ vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch trong thời kỳ dịch bùng phát, sau khi trở về tiếp tục tham gia phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức đào tạo cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và phòng chống dịch cho toàn bộ lực lượng y tế trong tỉnh. Tham gia hội đồng chuyên môn để hội chẩn những ca bệnh COVID-19 nặng. Nhiều cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất vì có thành tích xuất xắc trong công tác phòng, chống dịch.

Đảng ủy đã đưa ra các giải pháp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới và kỹ thuật cao tiên tiến, hiện đại mang tính đột phá được triển khai thực hiện thành công mang lại niềm tin, sự hài lòng cho người bệnh, nâng cao uy tín và thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong năm, nhiều dịch vụ kỹ thuật được triển khai như: Đặt Stent Graff điều trị phình tách động mạch chủ, ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu âm trong lòng mạch, cắt thanh quản toàn bộ hoặc bán phần, nối chi thể đứt rời, sinh thiết tiền liệt tuyến qua ngã 3 trực tràng, tiêm thẩm phân rễ thần kinh dưới hướng dẫn của DSA, sàng lọc xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân... và nhiều các kỹ thuật khác.

Trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ, được biết: Có được những kết quả nổi bật trong công tác chuyên môn là nhờ công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng. Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, từ công tác kết nạp đảng viên mới, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đến việc quản lý đảng viên. Cùng với đó, đảng ủy luôn chú trọng thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, đội ngũ y, bác sĩ vững vàng, kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị, có đủ trình độ năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Tô Hà