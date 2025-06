Xử lý rơm rạ bằng công nghệ vi sinh làm tăng độ phì nhiêu cho đất

Thay vì đốt bỏ ngay sau khi thu hoạch lúa như lâu nay, người dân xã Trung Chính (Nông Cống) đã sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, từ đó làm tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp nâng cao năng suất cây trồng, đồng thời giảm phát thải nhà kính.

Sử dụng chế phẩm NOVIECO xử lý rơm rạ sau thu hoạch, diện tích lúa của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Chung, thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính gieo cấy đảm bảo thời vụ.

Trên diện tích 15,6ha lúa mùa vừa gieo cấy xong, ông Nguyễn Bá Chung ở thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính cho biết: “Nhờ sử dụng chế phẩm NOVIECO phun vào thời điểm đổ ải nên toàn bộ rơm rạ trên diện tích lúa của gia đình vừa thu hoạch xong nhanh chóng phân hủy, giúp việc gieo cấy vụ lúa mùa này được thuận lợi, đảm bảo đúng lịch thời vụ của xã quy định”.

Được biết, đây là vụ thứ 2 ông Chung sử dụng chế phẩm NOVIECO phun lên toàn bộ diện tích rơm rạ của gia đình. Trước đó, chế phẩm này được Hội Nông dân huyện phát miễn phí cho bà con trong xã sử dụng vào thời điểm sau thu hoạch lúa chiêm xuân năm 2024, chuẩn bị gieo cấy vụ lúa mùa. Gia đình ông được nhận 100 gói, đủ sử dụng trên diện tích đất lúa của gia đình.

Theo ông Chung, việc sử dụng chế phẩm phun trực tiếp khi đất được đổ ải và để trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày, rơm rạ sẽ tự phân hủy, giúp việc làm đất gieo cấy được thuận lợi. Không những thế, sử dụng chế phẩm còn làm tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp cây lúa tươi tốt mà không cần sử dụng quá nhiều phân bón. Nhờ đó, vụ lúa chiêm xuân vừa thu hoạch xong, năng suất đạt trên 80 tạ/ha, đem lại lợi nhuận cho gia đình hàng trăm triệu đồng.

"Chính vì hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm NOVIECO nên dù không còn chính sách hỗ trợ miễn phí trong vụ sản xuất lúa mùa năm 2025, tôi vẫn tự bỏ chi phí tìm mua chế phẩm để xử lý rơm rạ. Kết quả là, sau khi thu hoạch xong diện tích lúa chiêm xuân khoảng gần 1 tháng, gia đình đã hoàn thành xong việc vụ gieo cấy lúa mùa. Hiện cây lúa đã bén rễ và đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ có một vụ lúa mùa bội thu", ông Chung cho biết.

Trước đây, toàn bộ rơm rạ trên 10ha đất lúa của gia đình ông Lê Công Ca ở thôn Phú Thanh được xử lý bằng phương pháp đốt. Vụ chiêm xuân vừa qua, ông được Hội Nông dân chọn làm mô hình trình diễn xử lý rơm rạ bằng chế phẩm NOVIECO, được nhận hỗ trợ 70 gói chế phẩm.

Ông Ca chia sẻ: “Lúc đầu tôi còn nghi ngại vì lâu nay đã quen cách xử lý đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa. Bởi cách xử lý này vừa đơn giản, nhanh, sạch đồng. Tuy nhiên, việc đốt rơm rạ gây ra nhiều khói bụi, làm cho đất đai cằn cỗi, bạc màu dẫn đến năng suất giảm. Do đó, để cải thiện đất bằng phân hữu cơ, tôi đã quyết định thực hiện xử lý rơm rạ theo hướng dẫn của Hội Nông dân bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học khiến rơm rạ tự phân hủy. Cách làm này giúp tăng độ phì nhiêu trong đất, cây lúa tươi tốt mà không cần sử dụng quá nhiều phân bón. Thực tế, 10ha đất lúa trong vụ chiêm xuân này tôi thu hoạch được trên 8 tấn, cao hơn 8 tạ so với vụ chiêm xuân trước".

Ngoài gia đình ông Chung, ông Ca, xã Trung Chính có 168 hộ tham gia mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm sinh học NOVIECO xử lý rơm rạ, với diện tích 150ha, tập trung chủ yếu ở các thôn như: Thanh Sơn, Tông Sơn, Phú Thanh...

Nói về hiệu quả của việc xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học NOVIECO, Chủ tịch UBND xã Trung Chính Lê Đình Hùng cho biết: Trước hết, sử dụng chế phẩm NOVIECO do Công ty CP sinh thái Nông Việt, địa chỉ Gia Lâm (Hà Nội) sản xuất, ngoài ý nghĩa phù hợp với yêu cầu chuyển vụ nhanh, sau thu hoạch lúa chiêm xuân thực hiện ngay gieo cấy lúa vụ mùa, việc xử lý rơm rạ bằng chế phẩm còn giải quyết được tình trạng gây ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ sau thu hoạch. Đặc biệt, khi sử dụng chế phẩm NOVIECO giúp phân hủy nhanh gốc rơm rạ ngay tại ruộng và chuyển hóa thành mùn, cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa, giảm lượng phân bón hóa học, an toàn, thân thiện với môi trường...

Với ý nghĩa đó, để tạo thói quen tốt sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ sau thu hoạch thay bằng phương pháp đốt như lâu nay, ông Hùng cho rằng, ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân địa phương không xử lý rơm rạ bằng hình thức đốt, tránh ô nhiễm môi trường, giảm phát thải nhà kính, mong muốn các ban, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm bà con chế phẩm sinh học nhằm tạo thói quen sử dụng. Khi đã hình thành thói quen, kết hợp với hiệu quả sử dụng sản phẩm, tin chắc trong tương lai không xa, tại xã Trung Chính sẽ không còn tình trạng đốt rơm rạ bừa bãi sau thu hoạch lúa.

Bài và ảnh: Minh Lý