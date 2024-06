Xử lý gần 1.600 trường hợp sau gần 2 tháng tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra 21.058 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 1.582 trường hợp vi phạm, phạt trên 1,5 tỷ đồng.

Công an TP Thanh Hóa ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm TTATGT.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Thanh Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, tình trạng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để phòng ngừa, hạn chế TNGT do xe mô tô, xe gắn máy gây ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 162 về cao điểm xử lý người điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện vi phạm TTATGT. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 14/7/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác và lực lượng công an cấp xã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ.

Đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý gồm: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và các vi phạm của chủ xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT, trong đó chủ yếu là các vi phạm điều khiển xe mô tô, xe máy chưa đủ tuổi, không có giấy lái xe; điều khiển xe mô tô, xe máy sau khi đã sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ...

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự huy động lực lượng, phương tiện phối với lực lượng Cảnh sát khác và Công an các phường, xã trên địa bàn bố trí hàng chục tổ tuần tra khép kín trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm vừa tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, vừa kiểm tra xử lý nghiêm đối với người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện cố tình vi phạm.

Sau gần 2 tháng cao điểm thực hiện Kế hoạch 162 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an TP Thanh Hoá đã kiểm tra 21.058 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 1.582 trường hợp vi phạm, phạt trên 1,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 236 trường hợp, tạm giữ 488 phương tiện.

Đặc biệt, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Công an TP Thanh Hoá đã phát hiện, xử lý 11 vụ thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng; 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kết quả trên đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, làm giảm TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố.

Thái Thanh (CTV)