Xử lý dứt điểm những tồn tại trong hoạt động chế biến keo tại huyện Như Thanh

Sáng 30/7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, làm việc về tình hình, kết quả chấp hành pháp luật đối với các điểm, cơ sở thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Như Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến keo tại xã Tân Khang.

Trước khi làm việc với UBND huyện Như Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, chế biến keo tại các xã Hải Long, Tân Khang, Phú Nhuận và thị trấn Bến Sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến keo tại xã Phú Nhuận.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các huyện, trên địa bàn tỉnh hiện có 156 điểm, cơ sở thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn 8 huyện. Trong đó, huyện Thường Xuân 49 cơ sở, Như Thanh 31 cơ sở, Như Xuân 5 cơ sở, Lang Chánh 20 cơ sở, Thạch Thành 13 cơ sở, Cẩm Thủy 14 cơ sở, Ngọc Lặc 19 cơ sở, Triệu Sơn 5 cơ sở. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng có liên quan đã kiểm tra, xử lý vi phạm 64 cơ sở, phạt tiền 802,730 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến keo tại xã Hải Long.

Đến ngày 25/6/2024, UBND các huyện Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn, Lang Chánh đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm của cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng vi phạm trên địa bàn. Còn lại các huyện Thạch Thành 3 cơ sở, Cẩm Thủy 6 cơ sở, Ngọc Lặc 3 cơ sở, Thường Xuân 14 cơ sở chưa xử lý xong.

Đại diện Chi cục kiểm lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các huyện cho thấy các chủ cơ sở, cá nhân vi phạm chủ yếu tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông trong vận chuyển keo nguyên liệu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh báo cáo tại buổi làm việc.

UBND các huyện cơ bản đã chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong kiểm tra, xử lý các cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên, một số chủ cơ sở, cá nhân vi phạm bị xử lý chưa tháo dỡ công trình, lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở vẫn lén lút hoạt động thu mua, chế biến gỗ nguyên liệu.

Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung phát biểu tại buổi làm việc.

Tại huyện Như Thanh, qua rà soát, kiểm tra có 31 cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng. Qua kiểm tra có 10/31 cơ sở không vi phạm; 4/31 cơ sở đã dừng hoạt động trước khi kiểm tra và 17/31 cơ sở vi phạm. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có 11 cơ sở vi phạm; 11 cơ sở vi phạm hoạt động trên đất nông nghiệp. Đến ngày 15/6/2024 các cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng vi phạm trên địa bàn huyện Như Thanh đã chấp hành nộp tiền phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Cơ bản các cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng vi phạm không nằm trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bí thư huyện Như Thanh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Các chủ cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng nhận thức pháp luật hạn chế, không hiểu biết pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, đầu tư, kinh doanh; vay vốn ngân hàng đầu tư lớn xây dựng cơ sở chế biến khi chưa đầy đủ thủ tục; khi kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm theo pháp luật buộc tháo dỡ công trình vi phạm, thiệt hại lớn kinh tế, tìm mọi cách để trốn tránh, gây khó khăn cho công tác xử lý dứt điểm tại địa phương. Một số chính quyền cấp xã chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ rừng trồng vi phạm ngay khi mới phát sinh; khi chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ cơ sở chưa dứt điểm.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, các xã, thị trấn của huyện Như Thanh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề xuất trong công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thống nhất với những đề xuất của huyện Như Thanh nhưng phải bảo đảm quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho địa phương rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với các cơ sở đủ điều kiện theo quy định; đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện phải xử lý dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Như Thanh thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, tổ chức rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, vận chuyển gỗ rừng trồng để có biện pháp chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm các tồn tại và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2024.

Các sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh và các ngành có liên quan của tỉnh phối hợp với huyện Như Thanh kiểm tra các đơn vị sản xuất, chế biến về các thủ tục, các điều kiện về môi trường, an toàn cháy nổ để có biện pháp xử lý. Công an tỉnh tổ chức lực lượng nắm bắt tình hình trên địa bàn huyện Như Thanh, xử lý nghiêm tình trạng “tranh mua, tranh bán” bảo đảm an ninh, trật tự.

Lê Hợi