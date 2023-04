VinFast chính thức bàn giao xe VF 9 cho khách hàng

Ngày 27-3, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, VinFast đã tổ chức lễ bàn giao 27 chiếc xe VF 9 đầu tiên cho khách hàng. Việc VinFast bàn giao xe thương mại chỉ sau hơn một năm ra mắt đã khẳng định năng lực triển khai và tốc độ khác biệt của VinFast trên thị trường ô tô thế giới.

Lô xe VF 9 đầu tiên tới tay người dùng có thiết kế 6 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ khoang máy bay hạng thương gia, với hai ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ 2, kết hợp với bệ tỳ tay cỡ lớn tạo cảm giác sang trọng và rộng rãi. Cùng với tuỳ chọn trần kính toàn cảnh (phiên bản Plus), hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (bản Plus), màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (bản Plus)…, VinFast VF 9 đảm bảo mang đến trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi và đậm chất công nghệ cho tất cả các vị trí trong xe.

Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) liên tục được cập nhật. Động cơ điện có công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ đầy phấn khích. Bộ pin 92kWh có khả năng di chuyển tới 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP).

Sau lễ bàn giao chính thức tại 3 thành phố lớn, VinFast sẽ tiến hành giao xe trên quy mô toàn quốc theo số thứ tự đặt cọc. Khách hàng có thể nhận xe tại cửa hàng hoặc tại nhà.

Ngoài thiết kế 6 chỗ ngồi, VinFast VF 9 còn có tuỳ chọn 7 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được bàn giao đến khách hàng trong thời gian tới. VinFast cũng sẽ liên tục tổ chức các chương trình lái thử ô tô điện tại các showroom, đại lý trên toàn quốc để đông đảo khách hàng có cơ hội trải nghiệm các dòng xe thông minh, đẳng cấp mang thương hiệu Việt.

Song song với các dòng sản phẩm đẳng cấp, VinFast cũng đã quy hoạch hạ tầng 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp Việt Nam, cùng hệ thống 89 showroom, đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh, thành. Với ba giá trị cốt lõi “Sản phẩm tốt – Giá tốt – Dịch vụ hậu mãi cực tốt”, VinFast đang là hãng xe duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ “không ngày nghỉ”, cùng các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm như Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7…

NL