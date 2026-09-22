Xe gọn, chân ga dễ làm quen: VF 2 tạo tự tin cho người lần đầu cầm lái

Đường đông, nhiều xe máy và liên tục phải dừng, chạy là những thử thách rõ nhất với người mới lái ô tô. Khi được trải nghiệm VF 2 trong đúng điều kiện này, người lái có thể cảm nhận trực tiếp lợi thế của thân xe gọn và khả năng xoay trở linh hoạt.

Thân xe gọn, tự tin qua đường hẹp

Một buổi lái thử trên đường vắng có thể giúp người dùng làm quen với vô-lăng và chân ga, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những tình huống họ sẽ gặp mỗi ngày. Với người lần đầu chuyển từ xe máy lên ô tô, áp lực thường xuất hiện khi phải đi giữa dòng phương tiện đông, giữ khoảng cách với xe máy hai bên hoặc chuyển làn trong không gian hẹp.

Vì vậy, chị Nguyễn Minh Anh (Hà Nội) lựa chọn lái thử VF 2 vào cuối buổi chiều, khi mật độ giao thông bắt đầu tăng. Chị đang tìm chiếc ô tô đầu tiên để đi làm, đưa đón con và mua sắm trong thành phố.

“Tôi muốn thử xe đúng lúc đường đông vì đó là điều kiện mình sẽ gặp mỗi ngày. Nếu chỉ chạy trên đường vắng thì rất khó biết khi có nhiều xe máy xung quanh, mình có đủ tự tin hay không”, chị Minh Anh chia sẻ.

Hành trình trải nghiệm đi qua đường lớn, một số tuyến phố nhỏ và khu vực đông phương tiện. Ngay từ những đoạn đầu, kích thước gọn là yếu tố giúp chị bớt căng thẳng khi điều khiển xe giữa dòng giao thông.

VF 2 dài 3.090 mm và rộng 1.496 mm. Thân xe không quá dài giúp người lái dễ hình dung vị trí đầu và đuôi xe, trong khi chiều rộng chưa tới 1,5 m tạo thêm khoảng trống khi đi giữa hai hàng phương tiện.

“Tôi lo nhất là không căn được khoảng cách với xe máy bên cạnh. Khi lái VF 2, tôi thấy thân xe gọn nên dễ ước lượng hơn, qua đường hẹp hoặc chuyển làn cũng không có cảm giác chiếc xe quá cồng kềnh”, chị Minh Anh nhận xét.

Tư thế ngồi cao cùng phần đầu xe ngắn cũng hỗ trợ khả năng quan sát phía trước. Người lái có thể làm quen nhanh hơn với vị trí mũi xe và chủ động giữ khoảng cách khi dừng chờ hoặc di chuyển chậm.

Sức mạnh vượt kì vọng, chi phí dễ thở

Không chỉ hài lòng về kích thước nhỏ gọn, nhiều khách hàng cầm lái VF 2 còn bị thuyết phục bởi khả năng vận hành vượt kì vọng.

VF 2 sử dụng hệ dẫn động cầu sau, với mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Với anh Trần Hoàng Minh (Hà Nội), sức mạnh của VF 2 không phải dạng vừa so với phân khúc minicar. Xe bứt tốc nhanh trong những tình huống rời đèn đỏ hay cần nhập làn. Đặc biệt, khi thử bài leo dốc hầm, VF 2 hoàn thành nhẹ nhàng hơn anh tưởng tượng.

Theo anh, hai chế độ Eco và Normal cho phép người lái lựa chọn mức phản hồi phù hợp. Chế độ Eco giúp anh kiểm soát tốc độ mà không cảm thấy phương tiện phản ứng quá nhanh. Trong khi đó, chế độ Normal phản hồi nhanh hơn, phù hợp với nhiều tình huống cần độ vọt lớn.

VF 2 cũng được trang bị ABS, EBD và TCS. Các hệ thống này lần lượt hỗ trợ hạn chế bánh xe bị khóa cứng khi phanh, phân bổ lực phanh và kiểm soát độ bám trên mặt đường trơn. Đây là những trang bị thiết thực với người mới khi gặp tình huống bất ngờ.

Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết. Khách hàng có thể vay lên tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng” áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Dễ căn trên đường hẹp, thuận tiện xoay trở giữa phố đông và không tạo áp lực lớn về tài chính, VF 2 đáp ứng những tiêu chí quan trọng của người mua ô tô lần đầu. Đó cũng là lý do mẫu minicar của VinFast vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng, đặc biệt là khi những chiếc VF 2 đầu tiên đã tới tay người tiêu dùng.

NL