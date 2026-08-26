MinhThanhAuto.vn gợi ý 5 phụ kiện VF2 nên nâng cấp sớm

Khi vừa nhận xe VF2 xong, bạn nên nâng cấp phụ kiện xe gì để vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo an toàn, không lo mất bảo hành xe? Lời khuyên từ các chuyên gia là hãy ưu tiên các hạng mục bảo vệ hệ thống pin và hỗ trợ lái an toàn trước khi nghĩ đến các yếu tố trang trí thẩm mỹ.

Dưới đây là 5 món phụ kiện thiết thực nhất giúp bạn nâng tầm trải nghiệm trên chiếc VF2 của mình.

1. Mới mua VinFast VF2 nên chọn phim cách nhiệt loại nào?

Với VinFast VF2, không nhất thiết phải chọn loại phim đắt nhất, mà nên ưu tiên khả năng giảm nhiệt độ trong kính lái và mức ngân sách phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Khoang xe nhỏ nên khi đỗ hoặc di chuyển dưới trời nắng, nhiệt có thể tích tụ khá nhanh. Phim cách nhiệt phù hợp giúp hạn chế lượng nhiệt truyền qua kính, từ đó cabin dễ chịu hơn và điều hòa không phải làm việc quá tải trong thời gian dài - điều này đặc biệt đáng quan tâm trên xe điện.

Theo từng mức ngân sách, chủ xe có thể tham khảo NTECH, Global Ceramic hoặc nâng cấp lên 3M Ceramic Hybrid NR 2026 nếu muốn ưu tiên khả năng cách nhiệt tốt hơn, giảm độ chói khi lái xe ngược nắng mặt trời.

Trước khi chọn, nên so sánh thông số phim, vị trí kính, nhu cầu đi phố/đường dài và chi phí toàn xe, thay vì chỉ nhìn vào giá.

Xem thêm: Các dòng phim cách nhiệt phù hợp cho VinFast VF2 và xe điện theo từng ngân sách

2. VinFast VF2 nên bọc ghế da loại nào? Chi phí bao nhiêu là hợp lý?

Ghế nỉ nguyên bản của VF2 thường gây khó chịu trong mùa hè do đặc tính dễ thấm mồ hôi và bám mùi khó chịu. Việc bọc ghế da nội thất ô tô là giải pháp nâng cấp nội thất: vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng, vừa chống thấm nước và cực kỳ dễ lau chùi.

Chi phí nâng cấp hiện nay rất đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu:

Da Simili Nappa (2.500.000): Tiết kiệm, cực kỳ phù hợp nếu bạn chạy dịch vụ.

Da công nghiệp (3.500.000đ): bền bỉ, tiết kiệm, vân da phong cách cổ điển.

Da Nappa loại 1 (4.000.000đ): Bề mặt mềm mịn, mát mẻ, vân da tự nhiên, có thể phối nhiều màu sắc.

Da Nappa Luxury (5.000.000đ): Dòng da cao cấp với mềm mịn, có thể cá nhân hóa theo từng phong cách riêng của chủ nhân.

3. Thảm lót sàn VinFast VF2 giá bao nhiêu? Nên chọn loại nào phù hợp?

Thảm sàn là nơi hứng chịu toàn bộ bụi bẩn từ giày dép mỗi ngày. Để sàn xe luôn sạch sẽ và an toàn (không kẹt chân phanh/ga), bạn có thể cân nhắc 3 phương án:

Sàn da Simili (600.000đ): Giải pháp siêu tiết kiệm, tối ưu chi phí nhất.

Thảm lót sàn đúc TPE (1.600.000đ): Khuyên dùng! Thảm không mùi, chống nước 100%, thiết kế đúc theo khuôn chuẩn VF2 có độ bám cực cao, đảm bảo an toàn khi thao tác chân ga, chân phanh.

Thảm sàn da 360 (2.000.000đ): Mang lại vẻ đẹp bên trong nội thất và phong cách riêng của bạn, có thể cá nhân hóa với ghế da và nội thất bọc ghế da xe của bạn.

4. VinFast VF2 nên lắp loại ốp bảo vệ pin nào để hạn chế va đập gầm xe?

Nếu xe xăng quan trọng nhất khối động cơ, thì linh hồn của xe điện chính là khối pin nằm dưới gầm. Khoảng sáng gầm của VF2 khá khiêm tốn, dẫn đến rủi ro va quẹt khi đi qua đường đá dăm hay gờ giảm tốc cao.

Việc hư hại pin không chỉ tiêu tốn chi phí sửa chữa cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lắp đặt một tấm ốp bảo vệ bằng hợp kim cứng cáp đóng vai trò như một “lá chắn” sống còn, ngăn chặn mọi tác động vật lý trực tiếp từ mặt đường. Đây là hạng mục nên được ưu tiên làm ngay khi vừa lăn bánh khỏi đại lý.

5. VinFast VF2 có nên lắp camera hành trình gương có camera lùi và cảnh báo camera AI không?

Với VinFast VF2, xe chưa có camera lùi hoặc khả năng quan sát phía sau còn hạn chế, camera hành trình dạng gương là một nâng cấp đáng cân nhắc. Thiết bị vừa ghi lại hành trình, vừa hiển thị hình ảnh từ camera sau, hỗ trợ người lái quan sát rõ hơn khi lùi xe và di chuyển trong khu vực đông phương tiện.

Tùy nhu cầu và ngân sách, có thể tham khảo:

70MAI S410 – khoảng 2.990.000đ: Phù hợp nhu cầu cơ bản, ghi hình trước/sau và hỗ trợ quan sát khi lùi xe. Đây là lựa chọn dễ tiếp cận nếu ưu tiên chi phí. Ghi hình 2 kênh (Trước 2.5K, Sau 1080P), kiêm camera lùi an toàn.

VIETMAP R440 – khoảng 3.990.000đ: Phù hợp người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc muốn có thêm dữ liệu hỗ trợ lái xe. Màn hình gương lớn kết hợp cảnh báo tốc độ, vị trí camera giao thông và các điểm cảnh báo theo dữ liệu bản đồ của VIETMAP.

Nên chọn loại nào?

Nếu chủ yếu cần ghi hình + camera lùi, 70MAI S410 là lựa chọn kinh tế. Nếu muốn thêm cảnh báo giao thông và hỗ trợ kiểm soát tốc độ, VIETMAP R440 phù hợp hơn.

Lựa chọn Minh Thành Auto để nâng cấp VF2 của bạn?

Anh Đức Minh, Giám đốc Minh Thành Auto chia sẻ: “Một trong những rào cản lớn nhất của các chủ xe VinFast VF2 khi nâng cấp phụ kiện là tâm lý e ngại việc can thiệp hệ thống điện sẽ làm mất quyền lợi bảo hành chính hãng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi công thực tế trên hàng loạt dòng xe điện VinFast, nâng cấp này hoàn toàn có thể diễn ra an toàn nếu làm đúng cách. Đối với hạng mục camera hành trình dạng gương tích hợp camera lùi của các thương hiệu lớn như VietMap hay 70mai, chúng tôi áp dụng 100% giải pháp “Plug & Play”. Kỹ thuật viên sẽ cấp nguồn trực tiếp thông qua cổng cắm tẩu hoặc sử dụng giắc chuyển đổi camera chuyên dụng..”

Như chia sẻ ở trên, quy trình thi công chuẩn mực là yếu tố quyết định độ bền của phụ kiện và sự an toàn của xe.

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, Minh Thành Auto tự hào mang đến quy trình thi công đáp ứng tiêu chuẩn cao – từ phòng dán phim đến kỹ thuật lắp đặt điện tử an toàn. Minh Thành Auto hiện là xưởng độ xe Vinfast và xe ô tô điện tại Thanh Hóa được đông đảo cộng đồng xe điện tin chọn nhờ phụ kiện nâng cấp chính hãng, bảo hành điện tử minh bạch và sự am hiểu chuyên sâu về các dòng xe như VF2, VF3, VF5, VF6, VF7, VF8 All New hay Limo Green và MPV7.