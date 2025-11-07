Xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương: Chủ trương nhân văn!

Công trình được xây dựng không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo khó khăn; mà còn là minh chứng cho sự coi trọng phát triển sự nghiệp giáo dục như là quốc sách hàng đầu, là “mệnh lệnh của trái tim”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát công tác chuẩn bị Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Chủ trương nhân văn

Yên Khương là xã biên giới của tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú. Việc khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỳ vọng mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ cho hàng nghìn em nhỏ vùng biên giới. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, đặc biệt là các em học sinh tại vùng biên giới của Tổ quốc.

Theo đó, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, người địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh. Trong số các trường học được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có trường Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Theo kế hoạch, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 1,5ha; trong đó, diện tích khu đất cơ sở hiện hữu khoảng 1,25ha; diện tích khu đất dự kiến mở rộng 0,25ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo khó khăn; mà còn là minh chứng cho sự coi trọng phát triển sự nghiệp giáo dục như là quốc sách hàng đầu, là “mệnh lệnh của trái tim”. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Để lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương diễn ra chu đáo, trang trọng

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương khi hoàn thành sẽ là điểm sáng về cơ sở vật chất giáo dục vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập tốt hơn cho con em các dân tộc trên địa bàn xã Yên Khương; giúp các em trở thành những công dân có tri thức, kỹ năng, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Dự kiến Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ diễn ra vào ngày 9/11/2025 và vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham dự. Chính vì vậy, để lễ khởi công diễn ra chu đáo, trang trọng, ngày 7/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi khảo sát công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Cùng đi khảo sát có đồng chí Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Qua khảo sát tại bản Bôn - địa điểm sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, tại đây, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương đang tích cực, tất bật chuẩn bị các điều kiện để lễ khởi công diễn ra thành công. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cho buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát công tác chuẩn bị Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, do đó cần được tổ chức trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Chính vì vậy, đồng chí đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai các phần việc, chuẩn bị tốt cho lễ khởi công. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của công trình, từ đó đảm bảo tốt các điều kiện để buổi lễ diễn ra thành công, trong đó cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Yên Khương bị sạt lở.

Ngoài ra, trong quá trình đi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Yên Khương bị sạt lở đến nay chưa được khắc phục. Do đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian sớm nhất, Sở Xây dựng tập trung huy động máy móc để nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đi lại của Nhân dân, cũng như phục vụ tốt nhất cho Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại Trạm y tế xã Yên Khương, thăm lực lượng công an xã và Đồn Biên phòng Yên Khương.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những sự tận tuỵ, hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ, nhân viên y tế, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, công tác đảm bảo an ninh cơ sở, bảo đảm vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Quốc Hương