Xây dựng phường Nam Sầm Sơn thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, khách du lịch, nơi đáng sống của người dân

Chiều 03/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và làm việc với lãnh đạo chủ chốt phường Nam Sầm Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ.

Làm việc với cán bộ chủ chốt phường Nam Sầm Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sau hơn 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo đó, ngay sau khi được thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Luỹ kế 11 tháng năm 2025, phường Nam Sầm Sơn đã đón 193.246 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 198,5 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 94,4 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo phường Nam Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã đi vào ổn định, vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác.

100% hồ sơ thủ tục hành chính công bố thực hiện tại bộ phận một cửa phường được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền phường Nam Sầm Sơn đạt được trong hơn 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Chỉ rõ các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Do đó, bằng trách nhiệm cao nhất, địa phương phải đoàn kết, mạnh dạn thay đổi tư duy làm việc, tìm ra những xung lực thực chất, phối hợp chặt chẽ với các địa phương khác để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thay vì manh mún, nhỏ lẻ.

Cấp ủy, chính quyền phường cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tìm ra giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong bối cảnh ngân sách địa phương còn hạn chế, việc đầu tư các dự án phải được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn và tạo hiệu ứng lan toả cho nền kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Cùng với đó, phường Nam Sầm Sơn phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao, đặc biệt là cho lực lượng thanh niên địa phương; quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thay đổi tác phong, lề lối làm việc, tránh quan liêu, duy ý trí, tích cực học hỏi để tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân, góp phần đưa phường Nam Sầm Sơn trở thành điểm đến thật sự hấp dẫn của nhà đầu tư, khách du lịch và là nơi đáng sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tại chợ Quảng Hùng.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn; kiểm tra chợ Quảng Hùng.

Quốc Hương