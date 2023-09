Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc vùng “phên giậu” của Tổ quốc

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), Bộ đội Biên phòng (BĐBP)Thanh Hóa đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Trung Lý vận động người dân giao nộp súng tự chế.

Đồn Biên phòng Trung Lý đứng chân trên địa bàn xã Trung Lý (Mường Lát), có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới; địa bàn phụ trách xã Trung Lý với 15 bản, trong đó có 11 bản có đồng bào Mông và 4 bản có đồng bào Thái sinh sống. Những năm qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Trung Lý đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, lựa chọn những phần việc phù hợp để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn đóng quân. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được 56 buổi trên địa bàn, với gần 3.327 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể xây dựng được các tổ tự quản đường biên, mốc giới tại các bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới.

Ban chỉ huy đồn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu nắm vững địa bàn, phong tục, tập quán, phân công 24 đồng chí đảng viên, phụ trách 117 hộ gia đình trên địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã trao, tặng con giống cho 18 hộ gia đình.Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023, đơn vị đã phối hợp tổ chức khai giảng 1 lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho hội viên phụ nữ bản Khằm 2 với hơn 30 học viên. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị tiếp tục đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhằm đẩy mạnh và duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh. Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai các mô hình, chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”; “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”, ”Cán bộ nông nghiệp quân hàm xanh”; “Thanh niên xung kích làm chủ đường biên";... Tiếp tục phát huy vai trò của các đồng chí tham gia ban chấp hành cấp huyện biên giới, 17 đồng chí cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản, tổ dân phố giáp biên giới, phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Để đồng bào các dân tộc thiểu số, ngư dân vùng biên hiểu đúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tránh xa các tệ nạn xã hội, không nghe theo các luận điệu chống phá, lôi kéo của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; lực lượng biên phòng cũng lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật thông qua các phong trào, mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tiếng loa biên phòng”, “Bản làng không có tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Đối thoại cùng ngư dân”... Trong 7 tháng năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức 113 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 20.000 lượt người. Vận động tập thể, gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, nhiều gia đình có từ 2 - 3 thế hệ tham gia,... góp phần quan trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Để phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện có hiệu quả các mặt công tác biên phòng bằng hệ thống kế hoạch, nghị quyết chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng khu vực phòng thủ ven biển, biên giới; đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng biên phòng và có đối sách giải quyết các vấn đề vi phạm an ninh, chủ quyền lãnh thổ, vùng biển. Phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn định kỳ tổ chức diễn tập về đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép để hoàn thiện công tác phối hợp giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới, sẵn sàng giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh".

Bài và ảnh: Hoàng Lan